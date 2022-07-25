Украинские силы обстреляли мост через дамбу Новокаховской ГЭС
Дмитрий Бутрий, временный исполняющий обязанности главы Херсонской ОВА, во время брифинга рассказал, что ВСУ в последнее время активно отрабатывают места скопления живой силы оккупанта, склады и логистику врага, сообщает 24 канал.
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Он напомнил, что ВСУ нанесли удары по двум мостам – Антоновскому, Дарьевскому. Кроме того, 24 июля украинские силы обстреляли мост из-за дамбы Новокаховской ГЭС.
Это ослабило логистику россиян. У них есть попытки ремонта мостов, наводить понтонные переправы. Но наши армейцы работают успешно и это сигнал для российских оккупантов – пора бежать из Херсона,
– сказал Бутрий.
Он также отметил, что россияне не меняют тактику и всю военную технику размещают в жилых дворах.
ВСУ под огневым контролем держат логистические пути врага
Начальник объединенного координационного пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что ВСУ держат под огневым контролем логистические маршруты врага в Херсонской области.
Она сообщила, что оккупанты пытаются скрыть подвоз боеприпасов под видом гуманитарных грузов.
Но очень больших мощностей у них сейчас нет и нет возможности использовать те логистические пути, которые мы контролируем. Это тоже создает условия для того, чтобы наше преимущество было больше и больше,
– резюмировала Гуменюк.
ВСУ освободают Херсонщину
- Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что ВСУ освободят Херсонщину до сентября. По его словам, на фронте наступил переломный момент в пользу ВСУ. Сообщается, что украинские военные переходят от обороны к контрнаступлению.
- Именно поэтому россияне в спешке пытаются организовать так называемый "референдум". Представитель "администрации" оккупантов Владимир Рогов заявлял о приказе создать "избирательные комиссии".
- Президент Владимир Зеленский информировал, что ВСУ уверенно двигаются и прогоняют оккупантов в Херсонской области. Наши войска фактически "перекрыли" поставки тяжелой техники россиян на правобережье Херсона.
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