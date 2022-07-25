По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, недавно, согласно распоряжению российских генералов, орки полностью запретили въезжать в Херсон любому, кто не имеет прописки в городе. Таким образом, оккупанты пытаются отфильтровать диверсионно-разведывательные группы Украины и уменьшить количество наводчиков артиллерии.

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Фактически россияне пытаются сделать хоть что-нибудь, чтобы на их базах и складах было меньше "хлопков", ведь до сих пор они не могут скрыть от ВСУ никаких своих перемещений.

Прилетает на новые "секретные" объекты

На борьбу с ДРГ российские военные преступники бросили практически все свои силы после того, как GMLRS начали бить точно по целям, которые захватчики недавно передислоцировали.

С первыми же ударами ВСУ по тылам врага оккупантам пришлось срочно спасать свои склады и базы. Захватчики по ночам перевозили технику и боекомплекты на другие места. Но при этом почти на каждом новом месте россияне постоянно нарушали технику безопасности и взрывались.

Поскольку прилеты по "секретным" объектам происходили очень и очень стабильно, у оккупантов начался панический страх перед диверсантами.

Российские военные усилили давление на гражданских, начали более тщательно отслеживать перемещение людей, подозреваемых в сотрудничестве с ВСУ.

Впрочем, после первого поражения по Антоновскому мосту, командование ордынцев решило действовать более решительно. Чтобы не допустить корректировки и разведки местности, они решили фактически закрыть Херсон.

Террористические войска увеличили количество блокпостов в Херсонской области, провели передислокацию некоторых штабов и усилили контроль за местными жителями. Чтобы оборона стратегически значимого для них областного центра не рухнула раньше времени, россияне запретили въезжать в Херсон кому-либо с пропиской не в этом городе. Людям аргументируют это "соображениями безопасности".

Захватчики устроили бизнес на тех, кто хочет уехать

Кроме того, с середины июля украинские спецслужбы зафиксировали увеличение количества желающих уехать из временно оккупированной Херсонщины. Поскольку же путинские захватчики практически перекрыли возможность выезжать в свободную землю для создания живого щита среди гражданских, дорога на подконтрольную Украине территорию крайне сложна. Тем не менее некоторые "дельцы" предлагают херсонцам помощь в беспрепятственном выезде. За 200 – 300 долларов с человека они обещают пропускать людей в направлении Николаевщины.

Впрочем, оплата оркам не гарантирует безопасности, ведь на каждом из блокпостов людей могут расстрелять просто ради развлечения. Выезд из охваченного войной региона оценивают в меньшую сумму – около 100 долларов с человека. Понятно, что никаких гарантий в этом случае тоже никто никому не предоставляет. Потому что предоставление "взятки" лишь уменьшает количество допросов и тщательность проверок на блокпостах, но ФСБшники все равно будут "кошмарить" людей на админгранице с Крымом.