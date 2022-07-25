За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, віднедавна, згідно з розпорядженням російських генералів, орки повністю заборонили в'їжджати у Херсон будь-кому, хто не має прописки у місті. У такий спосіб окупанти намагаються відфільтрувати диверсійно-розвідувальні групи України та зменшити кількість навідників артилерії.

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Фактично росіяни намагаються зробити хоч щось, щоб на їх базах та складах було менше "бавовни", адже досі вони не можуть приховати від ЗСУ жодних своїх переміщень.

Прилітає на нові "секретні" об'єкти

На боротьбу з ДРГ російські воєнні злочинці кинули практично всі свої сили після того, як GMLRS почали бити точно по цілях, які загарбники нещодавно передислокували.

З першими ж ударами ЗСУ по тилах ворога окупантам довелося терміново рятувати свої склади та бази. Загарбники ночами перевозили техніку та боєкомплекти на інші місця. Але при цьому майже на кожному новомі місці росіяни постійно порушували техніку безпеки та вибухали.

Оскільки ж прильоти по "секретним" об'єктам відбувалися дуже й дуже стабільно, в окупантів почався панічний страх перед диверсантами.

Російські військові посилили тиск на цивільних, почали ретельніше відстежувати переміщення людей, яких вони підозрюють у співпраці з ЗСУ.

Втім, після першого ураження по Антонівському мосту, командування ординців вирішило діяти більш рішуче. Аби не допустити коригування та розвідку місцевості вони вирішили фактично закрити Херсон.

Терористичні війська збільшили кількість блокпостів на Херсонщині, провели передислокацію деяких штабів та посилили контроль за місцевими жителями. Аби оборона стратегічно значущого для них обласного центру не повалилася завчасно, росіяни заборонили в'їжджати до Херсону будь-кому з пропискою не в цьому місті. Людям аргументують це "міркуваннями безпеки".

Загарбники влаштували бізнес на тих, хто хоче виїхати

Крім того, з середини липня українські спецслужби зафіксували збільшення кількості бажаючих виїхати з тимчасово окупованої Херсонщини. Оскільки ж путінські загарбники практично перекрили можливість виїжджати до вільної землі для створення живого щита серед цивільних, дорога на підконтрольну Україні територію є вкрай складною. Тим не менш, деякі "ділки" пропонують херсонцям допомогу у безперешкодному виїзді. За 200 – 300 доларів з особи вони обіцяють пропускати людей в напрямку Миколаївщини.

Втім, сплата оркам не гарантує безпеки, адже на кожному з блокпостів людей можуть розстріляти просто заради розваги. Виїзд з охопленого війною регіону оцінюють у меншу суму – близько 100 доларів з людини. Зрозуміло, що ніяких гарантій у цьому випадку також ніхто нікому не надає. Бо надання "хабаря" лише зменшує кількість допитів та ретельність перевірок на блокпостах, але ФСБшники все одно "кошмаритимуть" людей на адмінкордоні з Кримом.