Наприклад, заступник міністра інформації так званої ДНР Даніїл Безсонов заявив, що окупати розраховують захопити всю Донецьку область до кінця серпня. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни 26 липня.

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росія хоче мати більше територій перед "референдумом"

Керівництво росії продовжує проголошувати терміни для захоплення додаткової української території, ймовірно, щоб підтримати поточну підготовку до референдумів щодо приєднання цих територій до росії,

– мовиться в повідомленні.

Раніше багато джерел повідомляли, що росія має намір провести референдуми на окупованих територіях до першої половини вересня. Це може статися 11 вересня, а це єдиний день голосування в росії.

В Інституті вважають, що російські війська навряд чи окупують значну додаткову територію в Україні до початку осені.

Основні повідомлення від Інституту вивчення війни

росіяни завоювали межові території на північний схід від Бахмута та продовжують бої на схід і південь від міста.

загарбники здійснили обмежену атаку на північний захід від Ізюма та на південний захід від Донецька поблизу кордону Запорізької області.

російські війська зосередилися на обороні окупованих територій і провели обмежений наземний штурм на північному заході Херсонської області.

ЗСУ продовжували завдавати ударів по російських матеріально-технічних вузлах у Херсонській області.

кремль надалі формує регіональні добровольчі батальйони для введення в Україну.

українська розвідка продовжує викривати плани кремля щодо анексії окупованої України шляхом фальсифікованих референдумів.

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