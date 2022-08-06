Об этом 24 каналу рассказала корреспондент из Харькова Анна Черненко. Этой ночью в Слободском районе Харькова оккупанты уничтожили крупное гражданское частное предприятие. Сейчас на месте цеха воронка на несколько сотен метров.

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По словам журналистки, до войны на этом предприятии работало более 30 человек, а после вторжения они продолжили работать, как могли.

А сейчас люди не имеют ничего, производство разбито полностью. По предварительным данным, оккупанты снова обстреливали Харьков системами С-300. Помещение предприятия просто "перемолотило",

– говорит Черненко.

Владелец уничтоженного предприятия считает, что сейчас нужно разбирать завалы, там было много материалов и станков, и он хочет попробовать хоть что-нибудь продать. "Мы не выезжали из города с началом войны, а в апреле возобновили работу", – говорит он.

Коресподент добавила, что за сутки в Харьковской области известно о двух раненых в Изюмском районе – это мужчина и женщина, они сейчас в больнице. Также сообщили о двух новых смертях детей – 6-летнего и 12-летнего мальчиков.

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