Об этом 24 каналу рассказала корреспондент из Харькова Анна Черненко. Этой ночью в Слободском районе Харькова оккупанты уничтожили крупное гражданское частное предприятие. Сейчас на месте цеха воронка на несколько сотен метров.
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По словам журналистки, до войны на этом предприятии работало более 30 человек, а после вторжения они продолжили работать, как могли.
А сейчас люди не имеют ничего, производство разбито полностью. По предварительным данным, оккупанты снова обстреливали Харьков системами С-300. Помещение предприятия просто "перемолотило",
– говорит Черненко.
Владелец уничтоженного предприятия считает, что сейчас нужно разбирать завалы, там было много материалов и станков, и он хочет попробовать хоть что-нибудь продать. "Мы не выезжали из города с началом войны, а в апреле возобновили работу", – говорит он.
Коресподент добавила, что за сутки в Харьковской области известно о двух раненых в Изюмском районе – это мужчина и женщина, они сейчас в больнице. Также сообщили о двух новых смертях детей – 6-летнего и 12-летнего мальчиков.
Черненко рассказала о ситуации в Харькове и области: видео
Какова ситуация в Харькове: последние новости
- российские военные получили приказ захватить Харьков и область. Там участились атаки оккупантов. Кроме того, им важно не просто захватить Харьков, а уничтожить его.
- Однако эксперты говорят, что реального риска наступления для Харькова нет, расстояние от Балаклеи до Харькова немалое.
- Добавим, что 4 августа оккупанты обстреляли Харьков ночью. Кроме попадания в объект инфраструктуры, было еще не менее 2 ударов по открытой территории.
- Утром 1 августа оккупанты обстреляли Салтовский район в Харькове. Удар пришелся на автобусную остановку, от полученных травм погиб мужчина.