На Харківщині через обстріл 9 постраждалих

Про це в ефірі телемарафону розповів заступник голови Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха. За його словами, тривають перманентні обстріли близько лінії зіткнення у Богодухівському, Чугуївському, Ізюмському та Харківському районах.

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Роман Семенуха повідомив, що внаслідок обстрілів зафіксовано 9 постраждалих. Повідомляється, що 75-річна жінка померла унаслідок отриманих поранень.

Загалом ситуація є достатньо напружена й перманентно ведуться бойові дії,

– констатував заступник голови Харківської ОВА.

Окупанти масовано обстріляли Харків

Роман Семенуха також розповів, що окупанти у ніч з 15 на 16 серпня обстріляли цивільні об'єкти Харкова, які не пов'язані з військовою інфраструктурою.

Близько 22 вечора з РСЗВ були обстріляні центральні райони Харкова, зокрема Київський район. Близько 2 ночі, як сказав заступник голови Харківської ОВА, було зафіксовано 7 ракет з Бєлгородської області, які влучили у різні райони Харкова.

Унаслідок обстрілу Харкова є пошкодження об'єктів. За його словами, частина ракет потрапила у дорожнє покриття й вибухова хвиля вибила вікна у житлових будинках.

На щастя, від ракетних обстрілів цієї ночі в Харкові не постраждала жодна людина.

росіяни обстріляли українські міста

Зауважимо, що ніч з 15 на 16 серпня була неспокійною у Харкові та в інших містах України. Пізно ввечері 15 серпня під час повітряної тривоги звуки вибухів лунали в Нікополі та Харкові.

Мер Харкова Ігор Терехов інформував, що під артилерійським вогнем опинився Київський район. Вночі з'явилася інформація про нову серію вибухів у Харкові. росіяни обстріляли одразу 5 районів міста.

Неспокійною ніч була у Дніпропетровській області, де від ударів російських військових потерпали Нікопольський та Криворізький райони. Окупанти завдали обстрілів з "Ураганів" та "Градів", внаслідок чого постраждали дві людини.

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