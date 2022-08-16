оккупанты продолжают терроризировать мирное население в Харькове. Этой ночью захватчики выпустили 7 ракет по городу, нанеся удар именно по гражданским объектам.

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Все ракеты летели из Белгорода

Как отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, около 02:30 зафиксировали 7 пусков ракет из Белгорода. Известно, что враг попал в Шевченковский, Киевский, Салтовский, Индустриальный и Холодногорский районы города.

Часть вражеских снарядов попала в открытые территории. Поэтому из-за этого не было пожаров. В то же время осколки повредили фасады зданий, расположенных вблизи эпицентров попадания. Кроме того, взрывная волна частично уничтожила дорожное покрытие.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. На месте уже работают правоохранители. Они занимаются фиксированием последствий ракетных обстрелов Харькова.

Последствия ракетных обстрелов Харькова / Фото прокуратуры Харькова

Попали на территорию заброшенного предприятия

В прокуратуре Харькова сообщили, что уже начали досудебное расследование. Правоохранители уже собирают материалы для дела, связанного с очередным фактом нарушения законов и обычаев войны.

Также в ведомстве поделились деталями мест попадания ракет врага. Так, в Холодногорском районе оккупанты попали на территорию предприятия. Как отмечают правоохранители, оно не работает уже несколько лет.

Что касается того же попадания в открытую местность, то его зафиксировали в Киевском районе. Ракета врага упала вблизи пятиэтажного дома и образовательного учреждения. Известно, что здание института поведилось. В многоэтажке от взрыва вылетели стекла.

По предварительной информации, враг бил по Харькову ракетами типа С-300. Их направляли на город из Белгородской области.

Из Беларуси могут готовить массированную атаку

Активисты из Беларуси сообщают о стягивании оружия на территорию страны-миньона россии. Известно, что в области, пограничные с Украиной, подвезли:

от 10 до 14 единиц ЗРК С-400 "Триумф",

3 РЛС "КАСТА-2Е2" и "48Я6 Подлет",

2 ЗРПК "Панцирь".

Кроме того, известно о составе боеприпасов, насчитывающем от 15 до 60 ракет для ЗРК С-300/400. Также ракеты для С-400 подвозятся с помощью самолетов Ил-76 в аэропорт "Гомель". Оттуда их транспортируют в Зябровку, на аэродроме которой недавно произошел "хлопок".

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