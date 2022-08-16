Взрывы слышали в 02:19. До этого в регионе объявляли воздушную тревогу, а в 02:49 был отбой. Этой ночью уже сообщали и об артиллерийском обстреле Харькова.

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Обстреляли 5 районов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что ночью в 02:15 обстреляли сразу 5 из 9 районов города. Предварительно это Шевченковский и Киевский (центр города), Салтовский, Индустриальный и Холодногорский. По словам мэра, такого радиуса удара ракетами не было давно.

Пока нет информации о пострадавших. Однако известно о разрушении инфраструктурных объектов и дорог.

Тяжелая ночь в Харькове

В городе объявляли воздушную тревогу несколько раз за ночь. Сначала – около 22:30, уже в 22:35 слышали взрывы. После отбоя в 23:02 город снова услышал сигналы сирен, и сразу – повторные взрывы.

Мэр Игорь Терехов сообщил, что россияне обстреливают Харьков из артиллерии. Под атакой находился Киевский район.

Предыдущий обстрел Харькова

Прифронтовой Харьков постоянно подвергается обстрелам россиян. К примеру, они атаковали Салтовку утром 15 августа. Пострадали не менее 5 человек.

Били из артиллерии. Один из снарядов прилетел к остановке общественного транспорта. Другой – в девятиэтажку, еще один упал во дворе жилого дома. Как следствие, повредил автомобили и детскую площадку.

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