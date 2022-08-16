Людей просили находиться в укрытиях. Об опасности сообщили после 01.30, но около 02:05 в регионах последовали отбои.

Важно В Запорожье слышали звуки взрывов

Где объявляли тревогу

Киев и Киевская область,

Черниговская,

Сумская,

Полтавская,

Харьковская,

Днепропетровская,

Запорожская,

Донецкая,

Луганская,

Херсонская,

Николаевская,

Одесская области.

Алгоритм действий

Когда звучат сирены, следует немедленно спуститься в укрытие. Если такой возможности нет, нужно хотя бы соблюдать правила двух стен дома. Это значит, что от места потенциального удара человека должны отделять 2 стены. Одна будет сдерживать ударную волну, другая будет защищать от обломков.

Ни в коем случае нельзя публиковать кадры взрывов или прилетов, потому что это поможет врагу скорректировать огонь. Необходимо ждать официальную информацию от власти.

Предварительная тревога

Около 23:00 15 августа тоже объявляли масштабную воздушную тревогу. Сирены звучали в каждой области Украины. Люди сообщали о взрывах в Харькове. Впоследствии мэр Игорь Терехов подтвердил, что россияне совершили артиллерийский обстрел города.

После этого появилось сообщение о звуках взрывов в Запорожье. Однако официальных подтверждений от ОВА еще нет.

Ранее – после обстрела Харькова сообщили о жертве: видео