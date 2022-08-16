Людей просили находиться в укрытиях. Об опасности сообщили после 01.30, но около 02:05 в регионах последовали отбои.
Важно В Запорожье слышали звуки взрывов
Где объявляли тревогу
- Киев и Киевская область,
- Черниговская,
- Сумская,
- Полтавская,
- Харьковская,
- Днепропетровская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Луганская,
- Херсонская,
- Николаевская,
- Одесская области.
Алгоритм действий
Когда звучат сирены, следует немедленно спуститься в укрытие. Если такой возможности нет, нужно хотя бы соблюдать правила двух стен дома. Это значит, что от места потенциального удара человека должны отделять 2 стены. Одна будет сдерживать ударную волну, другая будет защищать от обломков.
Ни в коем случае нельзя публиковать кадры взрывов или прилетов, потому что это поможет врагу скорректировать огонь. Необходимо ждать официальную информацию от власти.
Предварительная тревога
Около 23:00 15 августа тоже объявляли масштабную воздушную тревогу. Сирены звучали в каждой области Украины. Люди сообщали о взрывах в Харькове. Впоследствии мэр Игорь Терехов подтвердил, что россияне совершили артиллерийский обстрел города.
После этого появилось сообщение о звуках взрывов в Запорожье. Однако официальных подтверждений от ОВА еще нет.
Ранее – после обстрела Харькова сообщили о жертве: видео