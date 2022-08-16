Людей просили перебувати в укриттях. Про небезпеку повідомили після 01:30, але близько 02:05 у регіонах пішли відбої.
Раніше У Запоріжжі чули звуки вибухів
Де оголошували тривогу
- Київ та Київська область,
- Чернігівська,
- Сумська,
- Полтавська,
- Харківська,
- Дніпропетровська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Луганська,
- Херснська,
- Миколаївська,
- Одеська області.
Алгоритм дій
Коли лунають сирени, слід негайно спуститись в укриття. Якщо такої можливості немає, варто хоча б дотримуватись правила двох стін вдома. Це означає, що від місця потенційного удару людину має відділяти 2 стіни. Одна стримуватиме ударну хвилю, інша захищатиме від уламків.
У жодному разі не можна публікувати кадри вибухів чи прильотів, бо це допоможе ворогу скорегувати вогонь. Потрібно чекати офіційну інформацію від влади.
Попередня тривога
Близько 23:00 15 серпня теж оголошували масштабну повітряну тривогу. Сирени лунали в кожній області України. Люди повідомляли про вибухи у Харкові. Згодом мер Ігор Терехов підтвердив, що росіяни здійснили артилерійський обстріл міста.
Після цього з'явились повідомлення про звуки вибухів у Запоріжжі. Однак офіційних підтверджень від ОВА ще немає.
Раніше – після обстрілу Харкова повідомили про жертву: відео