Людей просили перебувати в укриттях. Про небезпеку повідомили після 01:30, але близько 02:05 у регіонах пішли відбої.

Раніше У Запоріжжі чули звуки вибухів

Де оголошували тривогу

  • Київ та Київська область,
  • Чернігівська,
  • Сумська,
  • Полтавська,
  • Харківська,
  • Дніпропетровська,
  • Запорізька,
  • Донецька,
  • Луганська,
  • Херснська,
  • Миколаївська,
  • Одеська області.

Алгоритм дій

Коли лунають сирени, слід негайно спуститись в укриття. Якщо такої можливості немає, варто хоча б дотримуватись правила двох стін вдома. Це означає, що від місця потенційного удару людину має відділяти 2 стіни. Одна стримуватиме ударну хвилю, інша захищатиме від уламків.

У жодному разі не можна публікувати кадри вибухів чи прильотів, бо це допоможе ворогу скорегувати вогонь. Потрібно чекати офіційну інформацію від влади.

Попередня тривога

Близько 23:00 15 серпня теж оголошували масштабну повітряну тривогу. Сирени лунали в кожній області України. Люди повідомляли про вибухи у Харкові. Згодом мер Ігор Терехов підтвердив, що росіяни здійснили артилерійський обстріл міста.

Після цього з'явились повідомлення про звуки вибухів у Запоріжжі. Однак офіційних підтверджень від ОВА ще немає.

Раніше – після обстрілу Харкова повідомили про жертву: відео