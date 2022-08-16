Людей просили перебувати в укриттях. Про небезпеку повідомили після 01:30, але близько 02:05 у регіонах пішли відбої.

Раніше У Запоріжжі чули звуки вибухів

Де оголошували тривогу

Київ та Київська область,

Чернігівська,

Сумська,

Полтавська,

Харківська,

Дніпропетровська,

Запорізька,

Донецька,

Луганська,

Херснська,

Миколаївська,

Одеська області.

Алгоритм дій

Коли лунають сирени, слід негайно спуститись в укриття. Якщо такої можливості немає, варто хоча б дотримуватись правила двох стін вдома. Це означає, що від місця потенційного удару людину має відділяти 2 стіни. Одна стримуватиме ударну хвилю, інша захищатиме від уламків.

У жодному разі не можна публікувати кадри вибухів чи прильотів, бо це допоможе ворогу скорегувати вогонь. Потрібно чекати офіційну інформацію від влади.

Попередня тривога

Близько 23:00 15 серпня теж оголошували масштабну повітряну тривогу. Сирени лунали в кожній області України. Люди повідомляли про вибухи у Харкові. Згодом мер Ігор Терехов підтвердив, що росіяни здійснили артилерійський обстріл міста.

Після цього з'явились повідомлення про звуки вибухів у Запоріжжі. Однак офіційних підтверджень від ОВА ще немає.

Раніше – після обстрілу Харкова повідомили про жертву: відео