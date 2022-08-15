Жители некоторых областей по состоянию на 23.00 уже сообщили о взрывах. В частности, речь идет о Харькове и Никополе.
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Взрывы в Харькове
Враг не перестает обстреливать Харьков. Город страдает от вражеских атак каждый день. Около 22:30 в области объявили воздушную тревогу, а уже в 22:35 – слышали взрывы. Тревога длилась пол часа, в 22:56 был отбой.
Впрочем, жители области снова услышали сигналы сирен в 23:02, тогда услышали повторные взрывы.
Городской глава Харькова Игорь Терехов прокомментировал вечерние обстрелы. Он отметил, что на этот раз удар артиллерийский. К тому же всего за полчаса оккупанты совершили на город по меньшей мере две атаки.
Харьков снова под артиллерийским обстрелом. В настоящее время Киевский район. Прошу всех быть осторожными, соблюдать правила двух стен,
– написал он.
В Никополе тоже слышали взрывы
Также в 22.52 жители Никополя сообщили о звуках взрывов. Воздушная тревога прозвучала уже после – в 23:07.
Воздушная тревога раздается в следующих областях:
- Львовская
- Винницкая
- Черкасская
- Полтавская
- Харьковская
- Кировоградская
- Одесская
- Николаевская
- Днепропетровская
- Запорожская
- Херсонская
- Донецкая
- Луганская