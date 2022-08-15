Раненых отвезли в больницу. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в своем телеграмм-канале.

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Известно о пяти раненых

В результате утренних обстрелов пятеро харьковчан ранены. Все госпитализированы, с ними работают врачи. Надеюсь, их количество не увеличится,

– написал Терехов.

Вражеский обстрел Салтовки: что известно

россияне обстреляли Салтовку из артиллерии. Один из снарядов попал в место у остановки общественного транспорта. Другой – в девятиэтажку. Из-за обстрелов загорелась крыша дома и гаражный кооператив.

Еще один снаряд упал во дворе жилого дома. Как следствие, повредила автомобили и детская площадка. Взрывной волной в домах поблизости выбило окна.

Ночью под прицелом находился Слободской район

Оккупанты атаковали Харьков не только утром, но и ночью. Они выпустили по Слободскому району около 10 ракет из российского Белгорода с ЗРК "С-300". Взрывы были слышны один за другим.

Захватчики попали в гражданское предприятие, где загорелась крыша одного из цехов. По предварительным данным, пострадавших нет.

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