Уже известно о по меньшей мере 2 раненых. Глава ОВА Олег Синегубов призывает находиться в укрытии.

Обратите внимание россияне ночью обстреляли Слободской район Харькова: попали в предприятие

Последствия обстрела Салтовки

Оккупанты из артиллерии обстреляли Салтовку. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что один из снарядов оккупантов упал возле остановки общественного транспорта. По меньшей мере 2 человека получили ранения.

Кроме того, снаряд попал в девятиэтажку. Из-за обстрелов загорелась крыша дома. По предварительным данным мэрии, жертв нет. Также возник пожар в гаражном кооперативе.