Уже відомо про щонайменше 2 поранених. Голова ОВА Олег Синєгубов закликає перебувати в укриття.

Зауважте росіяни вночі обстріляли Слобідський район Харкова: влучили у підприємство

Наслідки обстрілу Салтівки

Окупанти з артилерії обстріляли Салтівку. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що один зі снарядів окупантів влучив поблизу зупинки громадського транспорту. Щонайменше 2 людей зазнали поранень.

Крім того, снаряд влучив у дев'ятиповерхівку. Через обстріл загорівся дах будинку. За попередніми даними мерії, жертв немає. Також виникла пожежа в гаражному кооперативі.

Ще один снаряд впав прямо у дворі житлового будинку й пошкодив автомобілі й дитячий майданчик. Також у будинках поблизу повилітали вікна.

Наслідки обстрілу Салтівки: дивіться відео

Мер Харкова наголосив, що жодних військових об'єктів на місці не було. Терехов підкреслив, що війна росії з Україною є геноцидом українського народу.

росія обстрілювала Харків уночі

Уночі російські окупанти обстріляли Слобідський район Харкова. Ворог відкрив вогонь близько 2:50. росіяни влучили на територію одного з підприємств.

Інформації про постраждалих або жертв, на щастя, не було.

Окупанти обстріляли Дніпропетровщину

Уночі росія вкотре відкрила вогонь по населених пунктах Дніпропетровщини. Окупанти обстріляли:

Нікопольський район. Окупанти відкрили вогонь з РСЗВ "Град". Лише по Нікополю прилетіло 20 снарядів. Пошкоджені склади, цехи та адмінприміщення промислового підприємства. На щастя, загиблих та поранених немає.

Марганецьку громаду. Там так само прилетіло близько 20 ворожих снарядів. На щастя, руйнувань і постраждалих немає.

Покровську громаду. Унаслідок обстрілу пошкоджене підприємство енергетичної інфраструктури. За попередніми даними постраждалих немає.

Синельниківський район. Туди росіяни випустили 4 ракети С-300. Наслідки атаки уточнюють.Відомо про руйнований об'єкт соціальної інфраструктури.

Зверніть увагу – наслідки нічних обстрілів Слов'янська: дивіться відео