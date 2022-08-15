Уже відомо про щонайменше 2 поранених. Голова ОВА Олег Синєгубов закликає перебувати в укриття.
Зауважте росіяни вночі обстріляли Слобідський район Харкова: влучили у підприємство
Наслідки обстрілу Салтівки
Окупанти з артилерії обстріляли Салтівку. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що один зі снарядів окупантів влучив поблизу зупинки громадського транспорту. Щонайменше 2 людей зазнали поранень.
Крім того, снаряд влучив у дев'ятиповерхівку. Через обстріл загорівся дах будинку. За попередніми даними мерії, жертв немає. Також виникла пожежа в гаражному кооперативі.
Ще один снаряд впав прямо у дворі житлового будинку й пошкодив автомобілі й дитячий майданчик. Також у будинках поблизу повилітали вікна.
Наслідки обстрілу Салтівки: дивіться відео
Мер Харкова наголосив, що жодних військових об'єктів на місці не було. Терехов підкреслив, що війна росії з Україною є геноцидом українського народу.
росія обстрілювала Харків уночі
Уночі російські окупанти обстріляли Слобідський район Харкова. Ворог відкрив вогонь близько 2:50. росіяни влучили на територію одного з підприємств.
Інформації про постраждалих або жертв, на щастя, не було.
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину
Уночі росія вкотре відкрила вогонь по населених пунктах Дніпропетровщини. Окупанти обстріляли:
- Нікопольський район. Окупанти відкрили вогонь з РСЗВ "Град". Лише по Нікополю прилетіло 20 снарядів. Пошкоджені склади, цехи та адмінприміщення промислового підприємства. На щастя, загиблих та поранених немає.
- Марганецьку громаду. Там так само прилетіло близько 20 ворожих снарядів. На щастя, руйнувань і постраждалих немає.
- Покровську громаду. Унаслідок обстрілу пошкоджене підприємство енергетичної інфраструктури. За попередніми даними постраждалих немає.
- Синельниківський район. Туди росіяни випустили 4 ракети С-300. Наслідки атаки уточнюють.Відомо про руйнований об'єкт соціальної інфраструктури.
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