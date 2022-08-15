Окупанти знову обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони. Також постраждала Покровська та Марганецька громада.

Зауважте росіяни вночі обстріляли Слобідський район Харкова: влучили у підприємство

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про успішне збиття ворожої ракети. Наші військові "приземлили" Х-59.

Обстріли Дніпропетровщини

Голова ОВА зазначив, що минулої ночі область зазнала масованих атак. Окупанти вкотре обстріляли Нікопольський район. Вогонь відкривали з "Градів". Тільки в Нікополь прилетіло 20 снарядів, через що пошкоджені склади, цехи та адмінприміщення промислового підприємства. На щастя, загиблих та поранених немає.

У Марганецьку громаду так само прилетіло близько 20 ворожих снарядів. На щастя, руйнувань і постраждалих немає.

У Покровській громаді унаслідок обстрілу пошкоджене підприємство енергетичної інфраструктури. За попередніми даними постраждалих немає.

По Синельниківському району російські окупанти запустили 4 ракети С-300. Унаслідок атаки зруйнований об'єкт соціальної інфраструктури. Інші деталі обстрілу з'ясовують.

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини / Фото з телеграму Валентина Резніченка

Неспокійною ніч була і в Харкові

Уночі російські окупанти обстріляли Слобідський район Харкова. Ворог відкрив вогонь близько 2:50. росіяни влучили на територію одного з підприємств.

Станом на 7:00 15 серпня інформації про поранених або загиблих не було.

Окупанти знову обстріляли Миколаївщину

Близько 2:40 росіяни вкотре обстріляли Миколаїв. Унаслідок цього пошкоджений готель на околиці міста й обвалилася частина будівлі навчального закладу.

Крім того, під вогнем ворога опинилися Баштанський та Миколаївський райони. У Миколаївському районі росіяни обстріляли вночі село Котляреве. Наслідки уточнюють.

У Баштанському районі росіяни обстріляли кілька разів територію за межами села Широке, а вранці 15 серпня атакували і його. Унаслідок обстрілів пошкоджені будинки та сільські господарства. Схожа ситуація у Поляні, яку росіяни обстріляли вночі.

Березнегуватська громада перебуває під постійним вогнем ворога. Інформацію щодо чергових обстрілів уточнюють.

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