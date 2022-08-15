Обстрел произошел в ночь на 15 августа в 2:50. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в своем телеграмм-канале.

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Захватчики атаковали Слободской район

Ночью в 2:50 был обстрелян Слободской район. Попадание на территорию одного из предприятий города,

– написал Терехов.

Мэр сообщает, что информации о погибших или раненых пока нет.

россияне выпустили по Харькову и области более 10 ракет

Как сообщает местный телеграмм-канал, россияне выпустили по городу и области 10 – 12 ракет. Произошло это во время воздушной тревоги, объявленной одновременно с взрывами. россияне атаковали регион не только авиацией, но и стреляли из артиллерии.

Также в сообщении говорилось о том, что оккупанты запустили по Харькову 4 ракеты. Все остальные – ударили по области. Официальной информации об этом пока нет. В 03:16 в Харьковской области объявили об отбое воздушной тревоги.

Детали вражеского обстрела Харькова

Около 8 часов утра появились детали ночного обстрела Харькова. Информацию предоставила спикер председателя ОВА Елена Шаповал в эфире телеканала "Рада" .

По ее словам, взрывы были слышны один за другим. Оккупанты выпустили около 10 ракет из российского Белгорода из ЗРК "С-300". Они попали в гражданское предприятие, где загорелась крыша одного из цехов. По предварительным данным, пострадавших действительно нет. На месте до сих пор работают правоохранители.

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