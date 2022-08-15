В Харьковской и Николаевской областях объявили о воздушной тревоге. По данным местных, взрывы прогремели в областных центрах.

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В двух украинских городах раздались взрывы

Воздушную тревогу в Николаевской области объявили ориентировочно в 02:02 15 августа, а в Харьковской области в 02:50.

В Николаеве раздаются взрывы,

– сообщило Суспільне .

Взрывы в Николаеве раздались в 02:44, а в Харькове в 02:50 фактически одновременно с сообщением о тревоге.

россияне выпустили по Харькову более 10 ракет

По данным местного телеграмм-канала " Харьков Life ", россияне выпустили по городу и области 12 ракет.

"Кроме ракет, россияне бьют из артиллерии!" – говорится в сообщении.

Также добавили, что оккупанты запустили по городу 4 ракеты, а все остальные ударили по области. Только в 03:16 в Харьковской области объявили об отбое воздушной тревоги.

россияне выпустили ракеты по Харьковщине: смотрите видео

Последние новости об обстреле Харьковщины: коротко

В ночь на 14 августа российские оккупанты били ракетами по объекту критической инфраструктуры под Харьковом. Глава Харьковской ОВА Виталий Синегубов сообщил, что тогда оккупанты атаковали Змиевскую общину и ранили 3 человека.

13 августа Синегубов объяснил , что в результате последних обстрелов Харьковщины враги ранили 13-летнего мальчика . Предварительно, его состояние было тяжелым.

объяснил . В этот же день последствия обстрела показал мэр Харькова Игорь Терехов . Он рассказал, что враги повредили колледж, коммуникации критической инфраструктуры, в нескольких жилых домах вылетели стекла, а обломками вырубили несколько троллейбусов.