На Харківщині та Миколаївщині оголосили про повітряну тривогу. За даними місцевих, вибухи пролунали в обласних центрах.

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У двох українських містах пролунали вибухи

Повітряну тривогу на Миколаївщині оголосили орієнтовно о 02:02 15 серпня, а на Харківщині о 02:50.

У Миколаєві лунають вибухи,

– повідомило Суспільне.

Вибухи в Миколаєві пролунали о 02:44, а в Харкові о 02:50 – фактично одночасно з повідомленням про тривогу.

росіяни випустили по Харкову понад 10 ракет

За даними місцевого телеграм-каналу "Харьков Life", росіяни випустили по місту та області 12 ракет.

"Крім ракет, росіяни б'ють з артилерії!" – мовиться в повідомленні.

Також додали, що окупанти запустили по місту 4 ракети, а всі решта вдарили по області. Тільки о 03:16 на Харківщині оголосили про відбій повітряної тривоги.

росіяни випустили ракети по Харківщині: дивіться відео

Останні новини про обстріл Харківщини: коротко

У ніч проти 14 серпня російські окупанти били ракетами по об'єкту критичної інфраструктури під Харковом. Глава Харківської ОВА Віталій Синєгубов повідомив, що тоді окупанти атакували Зміївську громаду та поранили 3 людей.

13 серпня Синєгубов пояснив, що внаслідок останніх обстрілів Харківщини вороги поранили 13-річного хлопчика. Попередньо, його стан був важким.

У цей же день наслідки обстрілу показав мер Харкова Ігор Терехов. Він розповів, що вороги пошкодили коледж, комунікації критичної інфраструктури, у кількох житлових будинках вилетіли шибки, а уламками посікло декілька тролейбусів.

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