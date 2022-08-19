Очередные страшные обстрелы произошли 17 и 18 августа. Мэр Игорь Терехов сообщил, что 19 августа в городе объявили днем траура.

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Самые тяжелые дни с начала войны

По словам мэра, вечер 17 августа и утро 18 августа стали одними из самых тяжелых для Харькова с начала войны. Погибли люди, много раненых, среди которых есть и дети.

Думаю, было бы правильно сегодня вспомнить всех, чьи жизни унесла война. Всех, кто погиб в стенах своего дома, на улицах родного города, на поле боя. Их будут вспоминать с теплом и любовью,

– сказал Терехов.

Он подчеркнул, что мы станем еще сильнее, заплатив за это ужасную цену. А враги погибнут.

Обстрел общежития в Харькове

Оккупанты ночью 17 августа обстреляли общежитие в Слободском районе Харькова. Сначала было известно о 4 жертвах и 18 раненых. Затем стало известно о том, что количество жертв в результате атаки увеличилось до 13 человек.

Утром 18 августа российские захватчики снова обстреляли Харьков. Под прицелом находились два района города – Слободской и Холодногорский. Взрывов было не меньше пяти. Возник не один, а несколько пожаров. Известно, что есть раненые люди. В частности, в Слободском районе пострадали дети.

Также жители Харькова сообщили о мощных взрывах под утро 19 августа. россияне снова атаковали ракетами сразу несколько районов города. Оккупанты нанесли удар по Киевскому, Славянскому и Немышлянскому районам города. В одном из них ракета попала в жилое здание. Предварительно сообщалось, что без пострадавших.

Больше деталей об ударе по общежитию Харькова: смотрите видео