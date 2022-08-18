Все, что известно об обстреле общежитий в Харькове, количестве жертв и пострадавших, а также реакции власти – читайте в материале 24 канала.

Важно Оккупанты ударили по общежитию на Салтовке в Харькове: много жертв и пострадавших

Оккупанты обстреляли Салтовский район

17 августа в 21:40 в ГСЧС поступила информация, что в Харькове в результате вражеских обстрелов произошло попадание ракеты в трехэтажный жилой дом. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что на месте происшествия возник пожар, туда выехали спасатели и медики экстренной помощи.

Директор областного Департамента гражданской защиты Иван Сокол рассказал, что оккупанты выпустили по Салтовскому району Харькова крылатую ракету "Калибр". Она ударила по общежитию, в котором жили более 30 человек, в том числе дети и пенсионеры. Общежитие разрушено до основания.

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне атаковали не "Калибром", а "Искандером".



россияне снова ударили по Салтовке / Фото Кирилла Тимошенко

По данным МВД, в 23:38 пожар удалось локализовать. Его площадь составляла около 600 квадратных метров. Продолжается тушение очагов пожаров и спасение людей из-под завалов. На место происшествия было направлено 18 единиц пожарно-спасательной техники и 80 человек личного состава ГСЧС.

Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в:

Изюмском (2),

Чугуевском (1),

Харьковском (1) районах области,

а также Холодногорском (1) и Салтовском (1) районах Харькова.

Что происходит на месте происшествия: смотрите видео

Что известно о жертвах и пострадавших

По последним данным, которые привел Синегубов, погибших было уже семь человек. Также еще 17 человек пострадали. Среди них:

11-летний ребенок;

один человек находится в тяжелом состоянии;

другие госпитализированные – в среднем состоянии.

Спасатели продолжают поисковые работы. Медики областного Центра экстренной медицинской помощи также дежурят на месте,

– заверил глава ОВА.

Мэр Харькова добавил, что:

все раненые уже в больницах, где им оказывают необходимую помощь;

людей снабдили нужным лекарством;

всем, кто остался без крова, предоставлено жилье.

Не все жители общежития могли услышать тревогу

Советница главы Харьковской ОВА Наталья Попова сообщила, что россияне ударили по общежитию в Салтовке, в котором находились люди с недостатками слуха. То есть, они могли не услышать тревоги. Она добавила, что предварительно люди с инвалидностью были среди тех, кому была оказана помощь на месте. По состоянию на 23 часа 17 августа ожидали информацию из больниц.

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"Они даже не могли услышать тревогу… Они не могут отозваться во время оглашения тишины спасателям", – описала ужас трагедии советница главы ОВА.

Трагедия на харьковской Салтовке / Фото ГСЧС и Общественное

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Реакция властей

На циничный обстрел Харькова практически сразу же отреагировал Владимир Зеленский. По словам президента, когда слышишь о харьковской Салтовке – это снова боль.

Боль за всю Украину. Боль за Харьков. Ракетный удар… По общежитию… Здание полностью разрушено,

– рассказал глава государства.

Президент добавил, что это был подлый и циничный удар по гражданским, не имеющим никакого оправдания и демонстрирующим бессилие захватчиков.

А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир жестко ответить на атаку захватчиков. Он подчеркнул, что Россия продолжает убивать людей среди Европы. Единственными, по его мнению, способами остановить президента страны-террориста владимира путина являются:

предоставить Украине максимальную военную помощь,

ввести более жесткие санкции против россии.

Жуткие последствия удара по Харькову / Фото ГСЧС

Обстрелы Харькова 18 августа

В Харькове ночь на 18 августа была неспокойной. После вражеских обстрелов вспыхнул большой пожар в Холодногорском районе. Игорь Терехов заявил, что горит административное здание. По словам руководства ГСЧС, началось обрушение дома. Около него в огне находится около 1,5 десятка машин.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о новых "прилетах" по городу. Взрывов было не менее пяти, так что география попаданий может расшириться. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате попадания россиян возник не один, а несколько пожаров. Также известно о том, что ранены люди.

Оккупанты обстреляли общежитие в Слободском районе Харькова. Известно о двух жертвах и 18 раненых.

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