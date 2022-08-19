Чергові страшні обстріли були 17 та 18 серпня. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що 19 серпня в місті оголосили днем трауру.
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Найважчі дні з початку війни
За словами мера, вечір 17 серпня та ранок 18 серпня стали одними з найважчих для Харкова з початку війни. Загинули люди, багато поранених, серед яких є і діти.
Думаю, було б правильним сьогодні згадати всіх, чиї життя забрала війна. Всіх, хто загинув у стінах свого будинку, на вулицях рідного міста, на полі бою. Їх згадуватимуть із теплом та любов'ю,
– сказав Терехов.
Він наголосив, що ми станемо ще сильнішими, заплативши за це страшну ціну. А вороги згинуть.
Обстріл гуртожитка у Харкові
- Окупанти вночі 17 серпня обстріляли гуртожиток у Слобідському районі Харкова. Спершу було відомо про 4 жертв та 18 поранених. Потім стало відомо про те, що кількість жертв внаслідок атаки збільшилась до 13 людей.
- Зранку 18 серпня російські загарбники знову обстріляли Харків. Під прицілом були два райони міста – Слобідський та Холодногірський. Вибухів було не менше п'яти. Виникла не одна, а декілька пожеж. Відомо, що є поранені люди. Зокрема, в Слобідському районі постраждали діти.
- Також жителі Харкова повідомили про потужні вибухи під ранок 19 серпня. росіяни знову атакували ракетами одразу декілька районів міста. Окупанти завдали удару по Київському, Слов'янському та Немишлянському районах міста. В одному з них ракета влучила в житлову будівлю. Попередньо повідомляли, що без постраждалих.
Більше деталей про удар по гуртожитку Харкова: дивіться відео