Чергові страшні обстріли були 17 та 18 серпня. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що 19 серпня в місті оголосили днем трауру.

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Найважчі дні з початку війни

За словами мера, вечір 17 серпня та ранок 18 серпня стали одними з найважчих для Харкова з початку війни. Загинули люди, багато поранених, серед яких є і діти.

Думаю, було б правильним сьогодні згадати всіх, чиї життя забрала війна. Всіх, хто загинув у стінах свого будинку, на вулицях рідного міста, на полі бою. Їх згадуватимуть із теплом та любов'ю,

– сказав Терехов.

Він наголосив, що ми станемо ще сильнішими, заплативши за це страшну ціну. А вороги згинуть.

Обстріл гуртожитка у Харкові

Окупанти вночі 17 серпня обстріляли гуртожиток у Слобідському районі Харкова. Спершу було відомо про 4 жертв та 18 поранених. Потім стало відомо про те, що кількість жертв внаслідок атаки збільшилась до 13 людей.

Зранку 18 серпня російські загарбники знову обстріляли Харків. Під прицілом були два райони міста – Слобідський та Холодногірський. Вибухів було не менше п'яти. Виникла не одна, а декілька пожеж. Відомо, що є поранені люди. Зокрема, в Слобідському районі постраждали діти.

Також жителі Харкова повідомили про потужні вибухи під ранок 19 серпня. росіяни знову атакували ракетами одразу декілька районів міста. Окупанти завдали удару по Київському, Слов'янському та Немишлянському районах міста. В одному з них ракета влучила в житлову будівлю. Попередньо повідомляли, що без постраждалих.

Більше деталей про удар по гуртожитку Харкова: дивіться відео