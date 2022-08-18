Перші деталі повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Він заявив, що горить адміністративний будинок.

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За словами керівництва ДСНС, почалося обвалення будинку. Біля нього у вогні перебуває приблизно 1,5 десятка машин.

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Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив про нові "прильоти" по місту.

О 4:32 (мовиться про 18 серпня – 24 канал) перший, а потім ще мінімум чотири ракетні удари по Харкову. "Прилетіло" до Слобідського та Холодногірського районів. В одному з місць влучення ракет – спалахнула пожежа,

– написав Терехов.

Додав, що інформація ще уточнюється. Вибухів було не менше п'яти, тож географія влучень може розширитися. Очільник Харківської обласної воєнної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок влучання росіян виникла не одна, а декілька пожеж. Також відомо про те, що є поранені люди.

Удар по багатоповерхівці 17 серпня: головне

росіяни пізно ввечері 17 серпня атакували Харків. Ігор Терехов повідомив про "прильот" біля багатоповерхівки. Там спалахнула пожежа.

Очільник обласного Департаменту цивільного захисту Іван Сокол розповів, що вороги випустили по Салтівському району Харкова крилату ракету "Калібр". Вона вдарила по гуртожитку, в якому жили понад 30 людей, зокрема діти та пенсіонери.

За попередніми даними, 7 людей загинули, ще 17 – поранені. Радниця глави ОВА Наталя Попова повідомила, що серед жителів знищеного будинку на Салтівці були люди із вадами слуху.

На цинічний удар по цивільних вже відреагував Володимир Зеленський. Президент України написав, що коли чуєш про харківську Салтівку – це знову біль за всю Україну та за Харків.

Ракетний удар… По гуртожитку… Будівля вщент зруйнована. Точну кількість загиблих і поранених встановлюємо,

– сказав Зеленський.

Додав, що це:

підлий і цинічний удар по цивільних;

він не має жодного виправдання;

демонструє безсилля агресора.

"Не пробачимо, помстимося", – пообіцяв Верховний Головнокомандувач ЗСУ.

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