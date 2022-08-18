Среди пострадавших есть двое детей. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов 18 августа.

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россияне атаковали общежитие в Слободском районе

Российские оккупанты утром попали в помещение общежития, что в Слободском районе Харькова. По состоянию на сейчас 18 раненых, 2 из них – дети. 1 человек погиб,

– написал Олег Синегубов.

По состоянию на 07:40 количество погибших возросло до двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе ХОВА.

По данным ГСЧС, в Слободском районе произошло частичное разрушение 4-этажного здания общежития и здания трамвайного депо. Спасатели назвали другие данные потерь. По их информации, жертвой обстрела стал один человек. О пострадавших не сообщают. 8 человек, среди которых было 2 детей, удалось спасти. Окончательную цифру жертв и пострадавших озвучат экстренные службы после завершения спасательной операции.

Оккупанты на рассвете обстреляли Харьков

18 августа рано утром российские захватчики обстреляли Харьков. Под прицелом были два района Харькова – Слободской и Холодногорский. Взрывов было не менее пяти, поэтому география попаданий может расшириться.

В Холодногорском районе в результате атаки вспыхнуло админздание. По данным ГСЧС, дом уже начал рушиться. А возле него горит примерно 1,5 десятка машин.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеского удара возникла не один, а несколько пожаров. Известно, что есть раненые люди. В частности, в Слободском районе пострадали дети.

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