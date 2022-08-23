Враг трижды за ночь накрыл огнем Никопольский район. Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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Днепропетровщина снова под обстрелами

По Криворожскому району оккупанты ударили "Ураганами". В Зеленодольской общине россияне убили 45-летнюю женщину. Ее муж ранен – он в больнице. Дом семьи изувечен.

По Марганецкой общине дважды стреляла российская тяжелая артиллерия. Туда прилетели 13 снарядов. В Марганце пострадали две женщины – 61 и 63 лет. Одна из них госпитализирована. Ее состояние медики оценивают как среднее. В городе повреждены 6 домов, газопровод и водопровод.

По Красногригорьевской общине тоже била враждебная артиллерия. Изувечены с десяток домов и линия электропередач. Без света до 1000 человек. Обошлось без погибших и раненых.

россияне обстреляли Днепропетровщину / фото Валентин Резниченко

Какая ситуация на Днепропетровщине

россияне продолжают атаковать Днепропетровщину. В ночь на 22 августа оккупанты обстреляли три района. Как следствие, пострадали 4 пенсионера, а 2 тысячи людей остались без света.

21 августа российские оккупанты атаковали кладбище. Ночью армия россии обстреляла центральное кладбище города Марганец из ствольной артиллерии.

Также 21 августа в результате обстрелов Криворожского района погибла мирная жительница. Ранения получили 7 человек – 3 мужчин, 3 женщин и 9-летний мальчик. У всех осколочные ранения.

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