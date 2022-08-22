росіяни завдали ударів по Нікопольському, Криворізькому та Синельниківському районах. Окупанти атакували Дніпропетровщину з "Градів" та "Ураганів". Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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У Нікополі постраждали 4 людей

росіяни обстріляли Нікополь тричі за ніч. Вони гатили з "Градів" та ствольної артилерії. У житлові квартали "прилетіли" 42 російських снаряди.

Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко розповів, що в місті пошкоджено дитячий садок, ринок, продовольчий супермаркет, аптеку, молитовний будинок, суд, автовокзал, 12 багатоповерхівок, 31 житловий будинок, 18 господарчих споруд.

Через обстріли сталося п'ять пожеж, які вже загасили. Пошкоджена також лінія електропередач. Близько 2 000 людей залишилися без світла. Електрики вже працюють.

Четверо пенсіонерів постраждали, двоє з них – перебувають у лікарні.

Атака на Дніпропетровщину вночі 22 серпня / Фото Валентина Резніченка та Євгена Євтушенка

Обстріл Криворізького та Синельниківського районів

Ворог з "Ураганів" обстріляв Зеленодольську громаду Криворізького району. А по Синельниківському району росіяни поцілили ракетами. Зруйнували сільгосппідприємство, школу та будинок культури. За попередніми даними, без постраждалих.

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