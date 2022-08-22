россияне нанесли удары по Никопольскому, Криворожскому и Синельниковскому районам. Оккупанты атаковали Днепропетровщину из "Градов" и "Ураганов". Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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В Никополе пострадали 4 человека

россияне обстреляли Никополь трижды за ночь. Они били из "Градов" и ствольной артиллерии. В жилые кварталы "прилетели" 42 российских снаряда.

Председатель Никопольского РВА Евгений Евтушенко рассказал, что в городе повреждены детский сад, рынок, продовольственный супермаркет, аптека, молитвенный дом, суд, автовокзал, 12 многоэтажек, 31 жилой дом, 18 хозяйственных построек.

Из-за обстрелов произошло пять пожаров, которые удалось потушить. Повреждена также линия электропередач. Около 2000 человек остались без света. Электрики уже работают.

Четверо пенсионеров пострадали, двое из них находятся в больнице.

Атака на Днепропетровщину ночью 22 августа / Фото Валентина Резниченко и Евгения Евтушенко

Обстрел Криворожского и Синельниковского районов

Враг из "Ураганов" обстрелял Зеленодольскую общину Криворожского района. А по Синельниковскому району россияне попали ракетами. Разрушили сельхозпредприятие, школу и здание культуры. По предварительным данным, без пострадавших.

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