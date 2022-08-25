Об этом в эфире 24 канала рассказал корреспондент из Кривого Рога. Он добавил, что ранения, несовместимые с жизнью, получили еще и местные жители, дома которых располагались недалеко от железнодорожной станции.

Важно В Чаплино завершились спасательные работы: погибли 25 человек, в том числе двое детей

По информации главы ОВА Днепропетровской области Валентина Резниченко, по состоянию на утро 25 августа эта террористическая атака унесла жизни 25 человек, из которых 2 детей. Это мальчики 6 и 11 лет, которые играли во дворе в момент, когда прилетело российское смертоносное железо.

Почему обстреляли станцию Чаплино

По мнению корреспондента, это могло случиться из-за логистической значимости населенного пункта. В Чаплино находится не только железнодорожный вокзал, а также пересечение различных железнодорожных путей.

"Возможно россияне считали, что украинская армия использовала его как один из возможных маршрутов для пополнения боекомплектов армейцев, которые мужественно защищают украинскую землю", — предположил корреспондент.

Смотрите видео: корреспондент об обстреле Чаплино

Какая ситуация в Кривом Роге

По словам корреспондента, 25 августа около 2 часов ночи прилетело несколько реактивных снарядов. Как впоследствии стало известно, это ракетные системы залпового огня "Торнадо-С", начиненные боеприпасами, запрещены всеми международными конвенциями.

"Они прилетели в центральный металлургический район. Есть разрушение некоторых объектов инфраструктуры, жилых домов, но, к счастью, информации о раненых или погибших нет", – отметил корреспондент.

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