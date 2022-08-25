Что не так с заявлением ООН об ударе по Чаплино

Трагический обстрел Чаплино прокомментировала гуманитарный координатор Дениз Браун. В своем заявлении Браун подчеркнула, что "все стороны" должны соблюдать обязательства, чтобы жители были защищены.

К слову В Чаплино одного ребенка убила ракета у него дома, другой – сгорел в авто возле вокзала

Все стороны без исключения должны добросовестно придерживаться своих обязательств по международному гуманитарному праву и постоянно обеспечивать, чтобы гражданские жители были защищены, их дома оставались невредимыми, а необходимые услуги не прекращались,

– сказала Браун.

Высказывание Браун возмутительно, поскольку украинская сторона пытается защитить своих граждан всеми возможными методами. Именно россия на День Независимости нанесла массированный удар по украинским городам. российские оккупанты ежедневно мощно обстреливают Днепропетровщину и другие регионы Украины.

Также Браун от имени ООН и гуманитарного сообщества в Украине выразила соболезнования семьям погибших. Она отметила, что во время обстрелов 24 августа также погибли люди в других регионах Украины.

"Эти шесть месяцев российского вторжения жители Украины все еще видят, как погибают, получают ранения и психологические травмы их родные, как семьи разъединяются, а дома, школы и больницы подвергаются обстрелам. Во время войны гражданские жители и гражданская инфраструктура должны быть защищены", – сказала гуманитарный координатор.

Что известно о теракте в Чаплино

На День Независимости Украины российские военные дважды атаковали Чаплино в Днепропетровской области. Первая атака произошла ориентировочно в 15 часов, в результате которой оккупанты уничтожили частный дом. Под завалами которого оказались женщина и двое детей. К сожалению, 11-летний мальчик погиб.

Во время второй атаки оккупанты ударили по пассажирским вагонам на станции Чаплино. Первым о теракте со стороны россии во время заседания Совбеза ООН сообщил президент Владимир Зеленский. В результате обстрела Чаплино погибли 25 человек. Жертвой атаки стал 6-летний мальчик, находившийся в автомобиле.

После ракетного обстрела трое детей находятся в тяжелом состоянии. Оккупанты ударили по Чаплино "Смерчами", С-300 и "Искандером".

Как международные организации подыгрывают россии

Международная правозащитная организация Amnesty International в августе обнародовала скандальный отчет о ВСУ, в котором заявила, что украинские военные подвергают опасности мирных жителей.

Правозащитники цинично обвинили ВСУ в том, что они создают базы и применяют вооружение в жилых районах, в том числе в школах и больницах.

К теме Тупость и путинская пропаганда: в Times проанализировали скандальный отчет Amnesty International

На упреки Amnesty International резко ответил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, отметив, что заявление организации имеет признаки информационной операции против Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отчет искажает реальность , проводит ложную моральную эквивалентность между агрессором и жертвой.

Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что Украина – правовое государство, однако порочить свою армию не позволит.

К сведению – россия ударила по железнодорожной станции Чаплино возле Днепра: смотрите видео