На кадрах – руїни. Життя на них ніби зупинилося. У місці удару утворилася величезна вирва.

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Поруч лежать уламки знищеного будинку. Вузенька вулиця завалена руїнами.

Скалічене життя селища Чаплине після страшного російського удару на День Незалежності. Загинули багато людей, з-поміж них і двоє дітей – 6 та 11 років. Убивати безневинних можуть тільки терористи,

– наголосив Валентин Резніченко.

Голова Дніпропетровської ОВА запевнив, що росіяни обов'язково понесуть відповідальність за свій злочин.

Як виглядає Чаплине після російського обстрілу / Фото Валентина Резніченка

Що відомо про злочин росії у Чаплиному

24 серпня російська армія завдала 2 потужних удари по Чаплиному на Дніпропетровщині. Під час першої атаки ворог влучив у житловий будинок. Під завалами опинилися жінка та 2 дітей. На жаль, 11-річний хлопчик загинув.

Під час другої атаки росіяни влучили по пасажирських вагонах на залізничній станції. Через це загинули 25 людей. Серед них 2 дітей та працівники залізниці. У момент удару повз залізницю на автомобілі проїжджала сім'я переселенців з Донбасу. Подружжя згоріло живцем, а дитину 2005 року народження вибуховою хвилею викинуло на дорогу. Її госпіталізували.

Постраждали від атаки понад 30 людей. Найменшій дитині – всього лиш 2 рочки. Відомо, що 3 дітей перебувають у важкому стані. У них діагностували мінно-вибухові травми, опіки та переломи.

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