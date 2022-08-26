Ракетний удар по Чаплиному сколихнув українців, а також світ. А все тому, що ворог поцілив у станцію та вбив кілька десятків наших громадян.

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Представництво ООН в Україні вкотре довело свою безглуздість. Напередодні в ньому опублікували заяву, яка фактично прирівняла Україну до росії у випадку з атакою по Чаплиному. І це неабияк обурило МЗС нашої держави.

У МЗС України розчаровані відсутністю чіткої позиції офісу гуманітарної координаторки ООН в Україні щодо ракетного обстрілу росії по залізничній станції в Чаплиному 24 серпня, в результаті якого було вбито двадцять п'ять цивільних людей, зокрема двоє дітей,

– наголосив Олег Ніколенко.

Речник Міністерства закордонних справ підкреслив, що міноборони росії визнало, що країна-агресорка скоїла цей воєнний злочин. Але, як бачимо, цього недостатньо задля того, щоб представництво ООН в Україні не шукало винних як серед росіян, так і серед українців.

Ніколенко наголосив на тому, що заклики представниці ООН виглядають відірваними від реальності. Мовиться про звернення до "всіх сторін", щоб вони дотримувалися міжнародного гуманітарного права. Речник підкреслив, що абсолютно неприйнятним є той факт, що вона спробувала прирівняти жертву до агресора.

Розраховуємо, що структури ООН, яким ми вдячні за організацію гуманітарного реагування, зможуть скористатися присутністю в Україні, щоб розібратися яка саме сторона має дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом, бомбардуючи Чаплине й інші українські міста і села,

– підкреслив він.

Представниця ООН шукає винних і серед жертв

Фраза про "всі сторони" належить гуманітарній координаторці ООН Деніз Браун. Під час своєї заяви вона закликала на важливості дотримування зобов'язань, які б гарантували захист мешканцям. І, ясна річ, мовиться як про українську, так і російську сторону.

Фактично цими словами вона вирішила на одну сходинку поставити росіян, які щоденно убивають українців, а також самих українців, які стають жертвами ворога.

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