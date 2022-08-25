Ракетний удар по Чаплиному – ще дві жертви

Внаслідок ворожої атаки загинули 25 людей, декілька з яких живцем згоріли в автомобілі, що стояв обабіч залізниці. Серед постраждалих є й діти. Зараз стало відомо, що через обстріл загинуло подружжя переселенців з Донецької області – вони просто проїжджали повз на авто. Про це розповів представник управління ДСНС в Дніпропетровській області Андрій Журавльов.

Деталі росія атакувала станцію в Чаплиному – 25 загиблих: усе, що відомо

За його словами, їхню дитину вибуховою хвилею викинуло на дорогу, де її знайшли й шпиталізували.

Батьки загинули. Дитина 2005 року народження була викинута на автошлях, де її знайшов голова територіальної громади. І він передав до швидкої медичної допомоги,

– сказав Журавльов.

Також після удару по станції сталися пожежі у п'ятьох пасажирських вагонах. Провідницю знайшли за 50 метрів, вона отримала травми. Жінку шпиталізували.