За словами мера Мелітополя Івана Федорова, у цих лабораторіях ворог хоче врятувати своє командування. Про звичайних людей окупанти, ясна річ, не думають.

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Десять хімічних лабораторій перебувають на території одного з лікарняних закладів Мелітополя,

– розповів Федоров.

До речі, за даними ЗМІ, у росії ще навесні почали активно скуповувати йодид калію, який приймають для захисту від радіації. Також різко зріз попит на прилади для вимірювання рівня радіації.

Що відомо про ситуацію на ЗАЕС

російські окупанти займаються справжнім ядерним тероризмом й створюють серйозну загрозу катастрофи. Вони постійно обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію й навіть замінували її. Ворог погрожує підірвати ЗАЕС, якщо Збройні Сили України намагатимуться поверну контроль над об'єктом.

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Через обстріли станція почала працювати з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

25 серпня АЕС вперше в історії знеструмили. Ввечері стало відомо, що на станції вдалося відновити з'єднання, але 6 енергоблоків залишилися відключеними. Тоді мер Енергодару Дмитро Орлов заявив, що радіаційний фон в місті перебуває в межах норми. Чиновник також закликав людей не вживати йодид калію, бо зараз у цьому нема потреби.

Запорізька АЕС запрацювала в обід 26 серпня. Працівника вдалося підключити її до електромережі.

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