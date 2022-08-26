По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, в этих лабораториях враг хочет спасти свое командование. Об обычных людях оккупанты, конечно, не думают.

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Десять химических лабораторий находятся на территории одного из больничных учреждений Мелитополя,

– рассказал Федоров.

Кстати, по данным СМИ, в россии еще весной начали активно скупать йодид калия, который принимают для защиты от радиации. Также резко срез спрос на приборы для измерения уровня радиации.

Что известно о ситуации на ЗАЭС

русские оккупанты занимаются настоящим ядерным терроризмом и создают серьезную угрозу катастрофы. Они постоянно обстреливают Запорожскую атомную электростанцию и даже заминировали ее. Враг угрожает взорвать ЗАЭС, если Вооруженные Силы Украины будут пытаться вернуть контроль над объектом.

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Из-за обстрелов станция начала работать с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

25 августа АЭС впервые в истории обесточили. Вечером стало известно, что на станции удалось восстановить соединение, но 6 энергоблоков остались отключенными. Тогда мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что радиационный фон в городе находится в пределах нормы. Чиновник также призвал людей не употреблять йодид калия, потому что сейчас в этом нет нужды.

Запорожская АЭС заработала в обед 26 августа. Работникам удалось подключить ее к электросети.

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