Вибух організували місцеві сили спротиву, він пролунав близько 2 години ночі проти 25 серпня. Про це в ефірі 24 каналу розповів власний кореспондент з Запоріжжя.

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Вибух у штабі росіян

Крім організації псевдореферендума, у цьому штабі росіяни намагалися видавати місцевим свої паспорти.

"єдіная расія" та всяка така нечисть розташовувалась у цьому штабі. Після вибуху колаборанти запанікували. Зараз, кажуть, окупаційні війська оточили цей об'єкт,

– розповів кореспондент.

До штабу нікого не підпускають і намагаються встановити винних.

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окупантам "насипали" й під Енергодаром

За повідомленнями місцевих мешканців, у тому місці, з якого росіяни стріляють по Нікополю й Марганцю з-за меж Енергодара, іноді їх підловлюють українські артилеристи. У цьому місці їх можна безпечно знищувати, адже це доволі далеко від Запорізької АЕС.

"Маємо інформацію, що побили наші артилеристи якісь РСЗВ, гаубиці, з яких вони стріляли. Є вбиті й поранені. Швидкі допомоги повезли поранених рятувати", – розповів кореспондент 24 каналу.

Приазовське в Запорізькій області: карта

росіяни на півдні Запоріжжя: