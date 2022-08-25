Вибух організували місцеві сили спротиву, він пролунав близько 2 години ночі проти 25 серпня. Про це в ефірі 24 каналу розповів власний кореспондент з Запоріжжя.
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Вибух у штабі росіян
Крім організації псевдореферендума, у цьому штабі росіяни намагалися видавати місцевим свої паспорти.
"єдіная расія" та всяка така нечисть розташовувалась у цьому штабі. Після вибуху колаборанти запанікували. Зараз, кажуть, окупаційні війська оточили цей об'єкт,
– розповів кореспондент.
До штабу нікого не підпускають і намагаються встановити винних.
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окупантам "насипали" й під Енергодаром
За повідомленнями місцевих мешканців, у тому місці, з якого росіяни стріляють по Нікополю й Марганцю з-за меж Енергодара, іноді їх підловлюють українські артилеристи. У цьому місці їх можна безпечно знищувати, адже це доволі далеко від Запорізької АЕС.
"Маємо інформацію, що побили наші артилеристи якісь РСЗВ, гаубиці, з яких вони стріляли. Є вбиті й поранені. Швидкі допомоги повезли поранених рятувати", – розповів кореспондент 24 каналу.
Приазовське в Запорізькій області: карта
росіяни на півдні Запоріжжя:
- Мелітополь, що в Запорізькій області, перебуває під російською окупацією з перших днів повномасштабного вторгнення росії – з 26 лютого 2022 року.
- З того ж дня під російською окупацією опинилася й значна частина Мелітопольського району.
- Втім, саме в краю запорізької слави росіянам живеться чи не найгірше. Адже саме з півдня Запорізької області найчастіше з'являються добрі новини про успішну роботу українських партизанів.