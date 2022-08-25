Взрыв организовали местные силы сопротивления, он раздался около 2 часов ночи против 25 августа. Об этом в эфире 24 каналу рассказал собственный корреспондент из Запорожья.

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Взрыв в штабе россиян

Кроме организации псевдореферендума, в этом штабе россияне пытались выдавать местным паспорта.

"единая россия" и всякая такая нечисть размещалась в этом штабе. После взрыва коллаборанты запаниковали. Сейчас, говорят, оккупационные войска оцепили этот объект,
– рассказал корреспондент.

К штабу никого не подпускают и пытаются установить виновных.

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оккупантам "насыпали" и под Энергодаром

По сообщениям местных жителей, в том месте, из которого россияне стреляют по Никополю и Марганцу из-за пределов Энергодара, иногда их подлавливают украинские артиллеристы. В этом месте их можно безопасно уничтожать, ведь это далеко от Запорожской АЭС.

"Имеем информацию, что побили наши артиллеристы какие-то РСЗО, гаубицы, из которых они стреляли. Есть убитые и раненые. Скорые помощи увезли раненых спасать", – рассказал корреспондент 24 канала.

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россияне на юге Запорожья:

  • Мелитополь в Запорожской области находится под российской оккупацией с первых дней полномасштабного вторжения россии – с 26 февраля 2022 года.
  • С этого же дня под российской оккупацией оказалась и значительная часть Мелитопольского района.
  • Впрочем, именно в крае запорожской славы россиянам живется хуже всего. Ведь именно с юга Запорожской области чаще всего появляются хорошие новости об успешной работе украинских партизан.