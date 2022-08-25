Взрыв организовали местные силы сопротивления, он раздался около 2 часов ночи против 25 августа. Об этом в эфире 24 каналу рассказал собственный корреспондент из Запорожья.
К слову Держали Украину в напряжении: россия намеренно производила имитацию запусков ракет на День Независимости
Взрыв в штабе россиян
Кроме организации псевдореферендума, в этом штабе россияне пытались выдавать местным паспорта.
"единая россия" и всякая такая нечисть размещалась в этом штабе. После взрыва коллаборанты запаниковали. Сейчас, говорят, оккупационные войска оцепили этот объект,
– рассказал корреспондент.
К штабу никого не подпускают и пытаются установить виновных.
Британия назвала риски из-за пребывания россиян на ЗАЭС: смотрите видео
оккупантам "насыпали" и под Энергодаром
По сообщениям местных жителей, в том месте, из которого россияне стреляют по Никополю и Марганцу из-за пределов Энергодара, иногда их подлавливают украинские артиллеристы. В этом месте их можно безопасно уничтожать, ведь это далеко от Запорожской АЭС.
"Имеем информацию, что побили наши артиллеристы какие-то РСЗО, гаубицы, из которых они стреляли. Есть убитые и раненые. Скорые помощи увезли раненых спасать", – рассказал корреспондент 24 канала.
Приазовское в Запорожской области: карта
россияне на юге Запорожья:
- Мелитополь в Запорожской области находится под российской оккупацией с первых дней полномасштабного вторжения россии – с 26 февраля 2022 года.
- С этого же дня под российской оккупацией оказалась и значительная часть Мелитопольского района.
- Впрочем, именно в крае запорожской славы россиянам живется хуже всего. Ведь именно с юга Запорожской области чаще всего появляются хорошие новости об успешной работе украинских партизан.