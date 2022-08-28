Генштаб проинформировал об актуальной ситуации на поле боя. Актуальную карту боевых действий можно увидеть дальше.

К теме У врага – минус два опорных пункта, два склада и куча техники: отчет ОК "Юг"

На Харьковском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Победа, Протопоповка, Гусаровка, Слатино, Ивановка, Петровка, Русская Лозовая, Сосновка, Большие Проходы,

– сообщает Генштаб.



Карта бойовых действий в Украине / Фото Liveuamap

Также на Харьковщине россияне наносили авиаудары возле Гусаровки и Первомайского.



Харьковское направление / Фото Liveuamap

Бои на Донбассе

Наши военные сообщили, что на Славянском направлении были обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Довгенькое, Курулько, Адамовка, Долина, Бражковка, Дибровное, Богородичное, Краснополье и Константиновка. Враг пытался вести штурмовые действия в направлении населенных пунктов Довгенькое и Богородичное. Но ВСУ так разбили захватчиков, что успеха они не имели и должны были отойти.

На Краматорском направлении противник продолжил артиллерийские обстрелы вблизи Славянска, Верхнекаменского и Северского.

Огневому влиянию из танков, ствольной артиллерии и РСЗО на Бахмутском направлении подверглись районы населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледар, Шумы, Веселая Долина, Яковлевка, Майорск и Зайцево. Вражеская авиация нанесла удар у Кодемы.



Бои на Донбассе / Фото Liveuamap

Враг пытался вести наступление в направлениях Вершины, Кодемы, Семигорья и Зайцевого. Украинские защитники еще раз остановили и отбросили оккупантов назад.

На Авдеевском направлении враг обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Невельское, Водяное, Орловка, Новоалександровка, Веселое, Нью-Йорк, Красногоровка, Марьинка и Первомайское. Нанес авиационные удары возле Валентиновки и Водяного. Вел наступление в направлении Лозовое – Первомайское. Получил жесткий отпор и вынужденно отошел.

На Новопавловском направлении противник продолжал обстрел гражданской и военной инфраструктуры из танков и артиллерии возле Павловки, Угледара, Владимировки, Богоявленки, Новоукраинки и Новомихайловки.

Ситуация на Юге

На Запорожском направлении обстрелы были у Дорожнянки, Чаривного, Орехова, Малой Токмачки, Малых Щербаков, Ольговского, Степного, Новоселки и Зеленого Поля.



Южное направление / Фото Liveuamap

На Южнобужском направлении российские оккупанты продолжали поражать из имеющихся видов артиллерийского вооружения районы населенных пунктов Николаев, Александровка, Степная Долина, Прибужское, Лупарево, Лиманы, Посад-Покровское, Новогригоровка, Широкое, Первомайское, Партизанское, Квитневое, Киселевка, Кобзарцы, Большое Артаково, Яковлевка, Андреевка, Потёмкино, Ольгино, Трудолюбовка, Княжевка, Добрянка и Тополино. Враг задействовал авиацию для удара вблизи Андреевки.

Обстрелы российских оккупантов

Враги продолжают беспощадно бить по Сумщине. Только за 12 часов 27 августа они выпустили по области 220 снарядов и мин. Также они держат там небольшое количество своих военных, чтобы сковывать ВСУ, чтобы те не отправились на помощь на Восток.

Также россияне массированно обстреляли Орехов в Запорожье. В результате атаки погиб 17-летний юноша. Очередной массированный вражеский обстрел зафиксировали не только в Орехове, но и рядом в населенных пунктах.

Сутки 28 августа снова начинались с российских обстрелов многих украинских городов. В частности, вражеские "прилеты" снова были в Харькове, Николаеве и Запорожье.

Что будет на поле боя следующие 2 месяца: смотрите видео