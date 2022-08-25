Очередной массированный вражеский обстрел зафиксировали не только в Орехове, но и населенных пунктах рядом. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух 26 августа.

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россияне убили 17-летнего парня в Запорожье

Захватчики применили артиллерию. Они били ею несколько часов подряд. Под прицелом оказался 17-летний парень, умерший по дороге в больницу. Также пострадала пенсионерка.

Погиб 17-летний юноша. Он был тяжело ранен, умер по дороге в госпиталь. Еще одна женщина из поселка Преображенка, 66 лет, получила тяжелые ранения во время вражеской атаки,

– говорится в сообщении.

Враг разрушил и гражданскую инфраструктуру. Он сравнял с землей десятки частных домов. Более подробную информацию об обстрелах местные власти пообещали предоставить впоследствии.

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