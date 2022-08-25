Про це 24 каналу розповів експрацівник СБУ Іван Ступак. Він також зазначив, що, безумовно, перша причина – війна в Україні, адже російська армія втратила чимало: вбиті, поранені, зниклі, відмовники і самостріли.

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За словами Івана Ступака, росіяни розуміють, що їм справді бракує людського ресурсу, зараз навіть не мовиться про наступ – їм потрібно хоча б зберегти ті позиції, які вони зараз займають.

Інший аспект – додаткова територія, де проходитиме кордон із НАТО, тому також потрібно підсилити свою присутність там. Окупантам теж потрібні військові там, звідки вони забрали людей на війну проти нас,

– пояснює колишній працівник СБУ.

"Насправді, підстав для збільшення чисельності російської армії чимало. Але дата указу путіна – 1 січня 2023 року, на це збільшення у них не більше 4 місяців", – додає Ступак.

Як стверджує фахівець, якщо врахувати минулий призов у росії, то вони розраховували отримати понад 18- тисяч призовників, натомість вони недоотримали 30%.

"Всіх цим призовників потрібно одягти і видати зброю – мовиться про 137 тисяч зимових комплектів одягу, також потрібні бойові злагодження та навчання", – переконаний Іван Ступак.

Це дуже велике економічне навантаження і тут питання у тому, чи росія "витягне" таку велику суму витрат,

– резюмує він.

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Штатна кількість військових сил росії становитиме 2 039 758 осіб, зокрема 1 150 628 військових. Тобто штат ворожої армії збільшиться на 137 тисячі осіб.

Очевидно, що кремлю бракує "гарматного м'яса" для війни в Україні. То ж тепер ще більше росіян ставатимуть поживою для українських ґрунтів.