Про це 24 каналу розповів політолог Борис Тизенгаузен. Він також зазначив, що росіяни почали недолуго виправдовуватись і говорити щось про "зниження темпів бойових дій".

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За словами політолога, в росії все частіше почали лунати запитання на кшталт: чому лінія фронту за поняд місяць не змінилась, чому війна почала торкатись росіян, чому навчання в курській області буде онлайн.

Тотальна мобілізація в росії

На думку Бориса Тизенгаузена, якщо путін оголосить тотальні мобілізацію – це означатиме, що він визнає те, що "друга армія світу" не може впоратись. Тобто, по факту, це буде ситуативна поразка для путіна, додає політолог.

Також, за словами фахівця, потрібно розуміти, що така мобілізація може з легкістю провалитись.

Оголосять у росії тотальну мобілізацію – всі заховаються в селах, повиїздять і що тоді робити. Тому, як на мене, окупанти бояться саме зриву цієї мобілізації,

– резюмує Борис Тизенгаузен.

Детальніше про те, чому путін боїться тотальної мобілізації: дивіться відео

путін наказав збільшити чисельність армії росії

Штатна кількість військових сил росії становитиме 2 039 758 осіб, зокрема 1 150 628 військових. Тобто штат ворожої армії збільшиться на 137 тисячі осіб.

Очевидно, що кремлю бракує "гарматного м'яса" для війни в Україні. То ж тепер ще більше росіян ставатимуть поживою для українських ґрунтів.