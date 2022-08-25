росія накопичує авіаційні сили виключно для реагування на можливий контрнаступ ЗСУ. Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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Експерт вважає, що свої авіаційні сили ворог не використовуватиме для одномоментного удару.

"Це не буде одноразовою атакою, як іспанської Армади. Так вони можуть самі себе перестріляти, не розуміючи де свої, а де – чужі. Може відбутися все, що завгодно, в тому числі й зіткнення літаків у повітрі", – пояснив Ступак.

За його словами, для росії немає доцільності такої атаки без проведення десантних операцій.

Домінування в повітрі – це одна справа, але жодна війна не вигравалася виключно домінуванням у повітрі, тому що треба ще наземна операція. Але десантних військ у росії майже не існує й немає такої категорії. Їх переважно знищили у Гостомелі, Василькові та інших регіонах України,

– розповів ексспівробітник СБУ.

На його думку, з цієї причини командування російських військ буде проводити не одномоментну атаку, а відправлятиме бойові з'єднання в окремі частини України – для відбиття контрнаступу ЗСУ.

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Авіаційна загроза з боку росії: що відомо

Країна-окупант нарощує кількість авіації біля українських кордонів. Зараз біля нашої країни перебуває близько 800 одиниць ворожої авіації. Окупанти підігнали до українського кордону 150 ударних гелікоптерів – розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

На День Незалежності, щоб тримати українців у напрузі протягом усього дня, окупанти піднімали авіацію та імітували запуск ракет.

Сумарно в День відновлення Незалежності по всій країні та в Києві повітряні тривоги пролунали рекордні 189 разів. Попередній "рекорд" був зафіксований 23 квітня – у переддень Великодня сирени спрацювали 103 рази.

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