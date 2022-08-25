россия накапливает авиационные силы исключительно для реагирования на возможное контрнаступление ВСУ. Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

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Эксперт считает, что свои авиационные силы враг не будет использовать для сиюминутного удара.

"Это не будет одноразовой атакой, как испанской Армады. Так они могут сами себя перестрелять, не понимая, где свои, а где – чужие. Может произойти все, что угодно, в том числе и столкновение самолетов в воздухе", – объяснил Ступак.

По его словам, для россии нет целесообразности такой атаки без проведения десантных операций.

Доминирование в воздухе – это одно дело, но ни одна война не выигрывалась исключительно доминированием в воздухе, потому что нужна еще наземная операция. Но десантных войск в россии почти нет и нет такой категории. Их преимущественно уничтожили в Гостомеле, Василькове и других регионах Украины,

– рассказал экс-сотрудник СБУ.

По его мнению, по этой причине командование российских войск будет проводить не одномоментную атаку, а отправлять боевые соединения в отдельные части Украины – для отражения контрнаступления ВСУ.

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Авиационная угроза со стороны россии: что известно

Страна-оккупант наращивает количество авиации у украинских границ. Сейчас у нашей страны находится около 800 единиц вражеской авиации. Оккупанты подогнали к украинской границе 150 ударных вертолетов – рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В День Независимости, чтобы держать украинцев в напряжении в течение всего дня, оккупанты поднимали авиацию и имитировали запуск ракет.

Суммарно в День восстановления Независимости по всей стране и в Киеве воздушные тревоги прозвучали рекордные 189 раз. Предыдущий "рекорд" был зафиксирован 23 апреля – в канун Пасхи сирены сработали 103 раза.

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