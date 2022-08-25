Так, 24 серпня росія робила багато "імітаційних вильотів". Про це під час брифінгу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє 24 канал.

До теми росія стягнула до кордонів України понад 400 бойових літаків і 360 вертольотів

У порівнянні з кількістю тривог великої ракетної активності не було

Вчора в українських областях було близько 190 повітряних тривог. Юрій Ігнат пояснив, що попри таку велику кількість тривог великої ракетної активності зафіксовано не було.

Зафіксована велика авіаційна активність. Близько 200 авіавильотів зафіксовано 24 серпня,

– сказав він.

Велику кількість тривог він пояснив тим, що росія робила багато "імітаційних вильотів". Переважко з аеродрому Шайківка, де стоять Ту-22, і з півночі Каспійського моря, де стоять Ту-95 ТЗ. Літаки злітали, робили маневри в повітрі, імітуючи удар. Тоді в Україні й оголошували повітряну тривогу.

Цікавий факт. За словами Ігната, якщо фіксують активність Ту-95 або Ту-160, то тривогу оголошують по всій Україні, а якщо літаків Ту-22 – на відстань до 600 км, яка відповідає дальності ракет Х-22.

У Повітряних силах припустили, що план росіян полягав у тому, щоб тримати українців у напрузі у День Незалежності.

Чим ворог атакував Україну на День незалежності

Переважно росіяни атакували Україну з дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, які оснащені ракетою Х-22.

По областях було зафіксовано 8 прильотів цих ракет по областях. Також окупанти використовували реактивні системи залпового вогню "Торнадо-С".

До теми – росія імітувала запуск ракет по Україні: дивіться відео