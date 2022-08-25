Об этом 24 каналу рассказал политолог Борис Тизенгаузен. Он также отметил, что россияне начали бестолково оправдываться и говорить что-то о "снижении темпов боевых действий".

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По словам политолога, в россии все чаще стали звучать вопросы по типу: почему линия фронта за понедельник не изменилась, почему война начала затрагивать россиян, почему учения в курской области будут онлайн.

Тотальная мобилизация в россии

По мнению Бориса Тизенгаузена, если путин объявит тотальную мобилизацию – это будет означать, что он признает то, что "вторая армия мира" не может справиться. То есть, по факту, это будет ситуативное поражение для путина, добавляет политолог.

Также, по словам специалиста, следует понимать, что такая мобилизация может с легкостью провалиться.

Объявят в россии тотальную мобилизацию – все спрячутся в селах, выедут, и что тогда делать. Поэтому, по-моему, оккупанты боятся именно срыва этой мобилизации,

– резюмирует Борис Тизенгаузен.

Подробнее о том, почему путин боится тотальной мобилизации: смотрите видео

путин приказал увеличить численность армии россии

Штатное количество вооруженных сил россии будет составлять 2 039 758 человек, в том числе 1 150 628 военных. То есть штат вражеской армии увеличится на 137 тысяч человек.

Очевидно, что кремлю не хватает "пушечного мяса" для войны в Украине. Так что теперь еще больше россиян будут удобрением для украинской земли.