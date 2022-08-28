Як посилене постачання зброї вплине на хід війни, спробував відповісти ведучий 24 каналу Олексій Печій. Він також поділився міркуваннями щодо того, що очікує на росію, яка лиш примножує свої втрати у війні проти України.

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США суттєво нарощують військову допомогу Україні. А все тому, що тепер мовиться про відправлення зброї в Європу не літаками, а морським шляхом. І ця новина, підкреслює Печій, повністю вкладається у концепцію тієї військової місії, яку США планують створити в Україні.

А це означає, що у Вашингтону немає жодних сумнівів: ЗСУ переможуть. Водночас активна збройна підтримка свідчить про те, що у США вирішили не дарувати росії жодного шансу ані на перемогу, ані на перемовини на їхніх умовах.

А тим часом наші військові продовжують знищувати ворога в тилу. До прикладу, цей день запам'ятався рясною "бавовною". Її підвезли до баз окупантів у Мелітополі та Новій Каховці. Але тут потрібно до цього питання підійти з дещо холодним розумом.

Ані путін, ані самі росіяни здаватися не планують. Тож гарматне м'ясо продовжуватимуть постачати на фронт. Про це свідчить той факт, що диктатор уже підписав указ про збільшення армії країни-агресорки. Ба більше, до кордонів України вже відправили новосформований третій армійський корпус. Щоправда, західні аналітики в один голос стверджують: назвати це підкріпленням складно, адже здебільшого це просто гарматне м'ясо. Але задля перемоги нам потрібна і міцна підтримка ЄС, який зараз душить кремль енергетичною кризою.

Тож, про ситуацію на фронті, про збільшення допомоги від США, а також про те наскільки буде достатньо запасу міцності Європи, щоб разом прийти до перемоги. Про все це далі й будемо говорити.

ЗСУ продовжують нищити ворога у тилу

Розпочнімо традиційно з успіхів ЗСУ на фронті. Напередодні вночі в окупованому росіянами Мелітополі, а також селищі Мирне прогриміли вибухи. Згодом мер Мелітополя Іван Федоров зауважив, що наші захисники вдарили по одній з найбільших ворожих військових баз на території заводу "Автокольорлит". Що стосується селища Мирне, то там зруйновано одну з будівель, в якій велась підготовка до псевдореферендуму. І загалом, за словами Федорова, на території Мелітопольського району упродовж трьох тижнів щоденно у росіян "щось трапляється".

Утім слід розуміти, що це лише один з епізодів. В ОК "Південь" розповіли, що окупанти на Півдні, не маючи успіху в наземних операціях, намагаються застосовувати авіацію по лінії фронту. Але й тут слід зауважити, що жодних успіхів ворогові це не приносить.

Водночас у відомстві розповіли про успішні удари ЗСУ по ворожих об'єктах на Херсонщині. Зокрема, відомо, що наша авіація та ракетно-артилерійські підрозділи знищили два ворожі склади боєприпасів – в Дудчанах і Давидовому Броді на Херсонщині, а також польовий пункт боєпостачання у Воскресенському. Окрім того, удару завдали по опорних пунктах окупантів, що призвело до знищення загарбників, а також їхньої техніки.

Зрештою, такі постійні удари ЗСУ в тил ворога значно скорочують його спроможності ведення війни. І це та вивірена стратегія, якої наші військові дотримуються упродовж багатьох тижнів – ураження ворога без лобового зіткнення. Ми просто знекровлюємо ворога, щоб у нього просто не було можливості чинити гідного опору.

І ця стратегія дає свої результати, які підтверджують і в Інституті з дослідження війни. Там, спираючись на звіти Генштабу ЗСУ описують один зі штурмів на Херсонщині, куди окупанти кинули групу з 10 осіб без нормального спорядження та техніки. У звіті зазначається, що такі дії ворога свідчать про те, що їх сили невпинно деградують на Південному напрямку. А отже говорити про реальні наступальні дії, а не отакі показові, точно не варто.

Тобто стратегія ЗСУ працює і не просто деморалізує ворога, але і знищує усі його можливості для наступальних дій. Окрім того, і це важливо, не забувайте про постійні вибухи в Криму. Таким чином, як ми з вами вже обговорювали, ЗСУ перейшли від знищення першої лінії тилу на Херсонщині та Запоріжжі до ураження ворога глибоко в тилу. Причому ці атаки настільки налякали загарбників, що ті намагаються зараз перекинути в Крим наземні сили. Зокрема напередодні в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ повідомили, що поблизу Кримського мосту з боку росії помітили залізничний ешелон з танками, САУ та гаубицями.

Звісно, перше що спадає на думку, окупанти перекидають додаткові сили на Південь України для створення оборони від українського контрнаступу. Але, переконана низка експертів, росіяни можуть залишити ці сили для оборони самого окупованого Криму. А все тому, що справи на фронті кепські й раніше повідомлялося, що ворог навіть знімав окремі підрозділи з фронту для перекидання до півострова.

Концепція дієвого опору зупинила просування ворога

До прикладу, сьогодні видання CNN, посилаючись на американських військових, стверджує, що ЗСУ наразі успішно реалізовують американську концепцію опору – Resistance Operating Concept, тобто "Концепція дієвого опору". Зокрема, мова йде про концепцію, розроблену США спільно з НАТО й іншими союзниками у 2013 році. Вона стала реакцією на окупацію росією частини Грузії у 2008 році. У виданні зазначають, що спочатку лише Естонія, Литва та Польща висловили ентузіазм щодо нової доктрини, інші ж в неї не вірили. Але після анексії країною-агресоркою Криму у 2014 році, інтерес до "Концепції дієвого опору" швидко зріс.

То що ж це за концепція і як вона допомагає ЗСУ? Концепція дієвого опору передбачає основу для здатності всієї країни протистояти зовнішньому тиску і планування опору. Тобто вся країна має бути залучена у зусиллях з відновлення суверенітету на окупованих територіях. Пам'ятаєте, як до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, навіть Джо Байден запевняв, що США підтримуватимуть партизанський рух в Україні. Але, ця доктрина не про створення чи підтримку саме повстанського руху в окремих регіонах, які не мали б централізованого управління.

Мета Концепції дієвого опору – створити санкціоновані урядом сили, які проводитимуть дії проти іноземних окупантів з метою відновлення суверенітету. CNN пише, що Концепцією керуються не лише українські військові, а й цивільне населення країни у рамках узгодженого опору російської армії. Тобто, кожен українець, який навіть просто викладає в мережу відео з підбитими російськими танками, вже докладає зусиль до перемоги. Але насправді багато речей, які здаються нам вже буденними, – це також частина вивіреної Концепції, яка і не дозволила окупантам захопити нашу країну.

Спробуймо на хлопський розум пояснити важливість кожного вашого допису у мережі. Отже:

ваші публікації про війну в Україні,

заклики до західного суспільства,

і просто вірусні відео, на яких трактор тягне російський танк, – це все частина загального українського опору.

І для нас це вже стало звичним. Але для світу це означає, що є українська нація, яка об'єдналася та бореться з загарбником. Водночас сформований образ окупанта, який виглядає суцільним злом на чолі з диктатором, котрий ховається у бункері.

Українці вдало адаптували цю концепцію, а також не дозволили просунутися ворогові далі. У цьому переконаний генерал-лейтенант у відставці Марк Шварц, який був командувачем Командування спеціальних операцій у Європі під час розробки цієї Концепції дієвого опору.

Ба більше, закон України про Основи національного спротиву, який запрацював на початку року, також вкладається в рамки цієї Концепції. Адже саме цей закон став основою для створення загонів Тероборони та дозволив українцям з власною зброєю долучитися до захисту України. Тобто кожна територіальна громада формувала свій добровольчий загін, який і брав участь в обороні. Але це не були повстанці, вони мали координацію з ЗСУ. Тож, концепція спрацювала.

Втім, чому це важливо саме зараз? Річ у тім, що досі ведуться дискусії: чому в Криму вибухає? І от один зі співавторів Концепції дієвого опору, полковник армії США Кевін Стрінгер говорить, що серія вибухів в Криму – це і є реалізація Концепції. Мовляв, ССО, спільно з опором на місцях можуть досягати цілей навіть в Криму.

Незламність українців надихає міжнародних партнерів

І от саме такий спротив всього українського народу підштовхнув наших партнерів до допомоги. І вона стає все більшою. Зокрема, джерела The Washington Post у Міністерстві оборони США, повідомили, що Пентагон значно збільшує постачання зброї в Україну. Це стало можливим завдяки використанню морських перевезень. Що, своєю чергою, свідчить про новий рівень підтримки.

Що це кардинально змінює? Насправді до сьогодні США відправляли зброю в Україну лише літаками. І якщо літаки можуть досягати Європи набагато швидше, кораблі можуть транспортувати значно більшу кількість вантажів. А це може дозволити Україні створити пристойніший арсенал для майбутніх військових кампаній. Тобто мова йде про обсяги, які тепер стають значно масштабнішими.

І що важливо, це повністю збігається з повідомленнями про те, що Білий дім вирішив створили військову місію США в Україні. Саме вона повністю координуватиме всі надходження та розподілення зброї. По суті, це буде окремий військовий орган США, який допомагатиме ЗСУ абсолютно в усіх сферах. Ба більше, це підпадає під часові рамки початку роботи ленд-лізу. Нагадаємо, що він стартує з початком нового фінансового року у США у жовтні 2022 року.

Втім, не дарма низка експертів запевняє, що ця війна ще може тривати досить довго. Адже путін також не хоче здаватися і готовий покласти в Україні ще не одну тисячу своїх солдатів, а також відкинути економіку своєї країни на десятки років назад.

путін не шкодує і не шкодуватиме своїх військових

Річ у тому, що напередодні путін підписав указ, який збільшує армію країни-агресорки на 137 тисяч військових. Їх планують набрати з-поміж так званих добровольчих батальйонів, а також завдяки осінньому призову в росії. Причому прихована мобілізація вже дійшла і до Московської та Ленінградської області, і вона лише посилюється.

А це, за даними ГУР Міноборони, свідчить про виснаження мобілізаційного потенціалу основних "донорів" війни проти України. Мовиться про Бурятію, Туву, республіки Кавказу й інших не надто процвітаючі регіони країни. Тож, уже мешканцям Москви та Санкт-Петербурга пропонують підписати контракт на строк від 3 місяців, обіцяючи їм зарплату у 240 тисяч рублів.

Основа мобілізаційних заходів – широка рекламна кампанія. Вона охоплює агітацію на основних телеканалах, радіо, в інтернеті та друкованих ЗМІ. Беруть фактично всіх охочих, навіть тих, хто визнаний обмежено придатним до служби. Втім, за даними Британської розвідки, навіть наказ путіна навряд сильно змінить спроможності російської армії у війні проти України.

Окрім того, надходять тривожні новини щодо перекидання росією на фронт нещодавно сформованого третього армійського корпусу. Про це повідомляють в Conflict Intelligence Team. Вони запевняють, що є фото- та відеодокази того, що країна-агресорка перекидає військову техніку залізницею у бік України.

На відео видно повний склад комплексу "Бук", а на фотографії – танки Т-80БВ та Т-90М. Згідно з базою даних російської залізниці, обидва склади прямують з Муліно Нижньогородської області на залізничну станцію Неклинівка Ростовської області біля кордону з Донецькою областю України. Йдеться про те, що це саме той нещодавно сформований 3-й армійський корпус росії і його хочуть залучити у війні на сході та півдні України.

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Але, в Інституті вивчення війни, стверджують, що підрозділи третього армійського корпусу навряд чи зможуть створити ефективну бойову міць. За даними ISW, росія перекине його для відновлення наступальних операцій під Донецьком, де рух навколо Мар'їнки, Пісків та Авдіївки сповільнився. Також, їх частину можуть кинути під Херсон.

Слід зауважити, що деякі батальйони корпусу перекидають на передову одразу після скороченої підготовки. І хоча вони можуть похизуватися добрим оснащенням, їхньої підготовки недостатньо. Окрім того, за даними Інституту до лав 3-го корпусу росії брали і фізично не здорових, і старих так званих добровольців. Тож зрештою, це все одно гарматне м'ясо. Тому, нам конче необхідна не лише підтримка США, але і непохитна підтримка ЄС.

Утім, за словами голови євродипломатії Жозепа Борреля, Європа сама скоро зіткнеться з економічними викликами, пов'язаними з введеними проти Росії санкціями. Проте це ціна свободи, і Європа повинна бути готова її заплатити. Втім, чи достатньо у Європи того самого запасу міцності, і чи продовжить вона так само тиснути на росію, як і попередні місяці – питання відкрите.

І в ЄС незабаром буде можливість продемонструвати свою тверду позицію. Уже у вівторок у Празі почнеться дводенна зустріч очільників МЗС країн Євросоюзу, де обговорюватимуть питання заборони на видачу віз росіянам. І, як стверджує Financial Times, попередньо ЄС може ухвалити рішення про зупинку дії угоди про спрощення візового режиму між ЄС та росією. І хоч це не заборонить повністю, але значно ускладнить видачу віз росіянам.

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