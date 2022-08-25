Про це 24 каналу розповів політолог Тарас Семенюк. За його словами, стратегічні плани, які партнери ухвалили щодо озброєння України зупинити дуже складно.

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Для контрнаступу Україні необхідно більше зброї

Він пояснив, що навіть прихід нових політиків до влади в урядах країн-союзників, ймовірно, не зможе зупинити процес постачання нашій країні зброї. Це буде не так легко, як хотіла б росія.

Нам важливо максимально наповнити Україну західною зброєю для того, щоб можна було ефективно з контрнаступальних дій перейти у реальний контрнаступ,

– зауважив Семенюк.

Чим росія шантажує партнерів України

Країна-агресорка продовжує використовувати газовий шантаж в якості одного з головних аргументів. На думку політолога, це все ще може зіграти їй на користь, проте країни Євросоюзу не просто "сидять й чекають зими".

Наприклад, Німеччина вже на понад 70% забезпечена газом, а до початку опалювального сезону зможе добрати ті 30%, що лишилися. Але є ще один важливий аргумент.

Це розхитування ключових країн Євросоюзу всередині їхніх урядів й парламентів, як відбулось нещодавно в Італії,

– відзначив Семенюк.

Він розповів, що уряд Маріо Драґі, який підтримував Україну у війні проти росії, пішов у відставку. Це стало наслідком того, що одна з найбільших італійських партій "Рух п'яти зірок" висловила вотум недовіри голові уряду Драґі.

Наразі в Італії очікують на позачергові вибори. Україні ж слід сподіватися, що до влади прийде проєвропейська та проукраїнська партія.

"Уряди приймають рішення щодо постачання зброї Україні і якщо, умовно кажучи, "падає" уряд – гальмується весь процес. Він не зупиняється, але втрачає динаміку", – пояснив політолог.

Семенюк прокоментував постачання озброєння Україні: дивіться відео

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