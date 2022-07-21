Відповідне рішення президент Італії ухвали 21 липня. Перед цим Маттарелла підписав указ про розпуск італійського парламенту.

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В Італії будуть позачергові парламентські вибори

Президент Італії заслухав спікерів обох палат італійського парламенту та тільки після цього ухвалив рішення, зазначивши: "Обговорення, голосування та модальність показали відсутність перспектив нової більшості".

Як офіційно оголошено, я підписав декрет про розпуск парламенту і проведення нових виборів протягом 70 днів, як і заплановано,

– заявив президент Італії.

Він також пояснив, що перед палатами парламенту є багато важливих зобов'язань, які необхідно виконати в інтересах країни.

Відомо, що дострокові вибори до парламенту країни після його розпуску в четвер відбудуться 25 вересня.

Що цьому передувало

21 липня прем'єр Італії Маріо Драгі вдруге подав заяву про відставку з посади. Цього разу президент Серджо Матарелі не відхилив її, проте заявив, що "взяв до відома".

Вперше прем'єр подав у відставку 14 липня. Це трапилось після того, як одна з партій правлячої коаліції "Рух п'яти зірок" відмовилась взяти участь у голосуванні в сенаті щодо довіри уряду. Саме так вони позначили вихід із парламентської більшості.

Глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо звинуватив противників уряду у сприянні владіміру путіну, якому криза в Італії зіграє на руку. Ді Майо також пояснював, що політична криза може мати жахливі наслідки не тільки для Італії, а й вплинути на військову допомогу Україні. Тобто спровокувати її припинення.

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