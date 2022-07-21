Соответствующее решение президент Италии утвердил 21 июля. Перед этим Маттарелла подписал указ о роспуске итальянского парламента.

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В Италии будут внеочередные парламентские выборы

Президент Италии заслушал спикеров обеих палат итальянского парламента и только после этого принял решение, отметив: "Обсуждение, голосование и модальность показали отсутствие перспектив нового большинства".

Как официально объявлено, я подписал декрет о роспуске парламента и проведении новых выборов в течение 70 дней, как и запланировано,

– заявил президент Италии.

Он также пояснил, что перед палатами парламента много важных обязательств, которые необходимо выполнить в интересах страны.

Известно, что досрочные выборы в парламент после его роспуска в четверг состоятся 25 сентября.

Что этому предшествовало

21 июля премьер Италии Марио Драги вторично подал заявление об отставке с должности. На этот раз президент Серджо Маттарелли не отклонил его, однако заявил, что "принял к сведению".

В первый раз премьер подал в отставку 14 июля. Это произошло после того, как одна из партий правящей коалиции "Движение пяти звезд" отказалась принять участие в голосовании в сенате по поводу доверия правительству. Именно так они обозначили выход из парламентского большинства.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо обвинил противников правительства в содействии владимиру путину, которому кризис в Италии сыграет на руку. Ди Майо также объяснял, что политический кризис может иметь ужасающие последствия не только для Италии, но и повлиять на военную помощь Украине. То есть спровоцировать ее прекращение.

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