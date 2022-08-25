Про це 24 каналу розповів польський науковець та громадський діяч Ришард Купідура. За його словами, підтримка польського народу має дуже глибокий характер.

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Поляки не відступлять від підтримки України

Купідура відзначив, що підтримка Польщі є стійкою. Польські ЗМІ багато говорять про Україну, але їхня підтримка не залежить від будь-яких інформаційних хвиль.

Це наш спільний інтерес, бо поляки дуже добре на генетичному рівні усвідомлюють, що після України, у разі програшу – вони наступні,

– зауважив польський науковець.

На його думку, допомога поляків Україні у війні з росією – не лише солідарність. Тут також є польський інтерес і це дуже глибоко відчувається.

"Довіра між нашими народами досягла найвищого рівня за всю нашу історію і це дійсно треба цінувати. Це величезний потенціал для нашого спільного майбутнього", – наголосив польський громадський діяч.

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Як Польща підтримує Україну: коротко