Про це 24 каналу розповів польський науковець та громадський діяч Ришард Купідура. За його словами, підтримка польського народу має дуже глибокий характер.
Варте уваги Історична мить: Дуда став на коліно перед меморіалом полеглих у боях із більшовиками бійцями УНР
Поляки не відступлять від підтримки України
Купідура відзначив, що підтримка Польщі є стійкою. Польські ЗМІ багато говорять про Україну, але їхня підтримка не залежить від будь-яких інформаційних хвиль.
Це наш спільний інтерес, бо поляки дуже добре на генетичному рівні усвідомлюють, що після України, у разі програшу – вони наступні,
– зауважив польський науковець.
На його думку, допомога поляків Україні у війні з росією – не лише солідарність. Тут також є польський інтерес і це дуже глибоко відчувається.
"Довіра між нашими народами досягла найвищого рівня за всю нашу історію і це дійсно треба цінувати. Це величезний потенціал для нашого спільного майбутнього", – наголосив польський громадський діяч.
Капідура розповів про допомогу Польщі: дивіться відео
Як Польща підтримує Україну: коротко
- Польща є надійним партнером та однією з країн, яка надає Україні найбільшу допомогу у війні з росією. Саме Польща першою прийняла велику кількість українських біженців у перші дні повномасштабної війни. Також Польща підтримує нашу країну на міжнародному рівні.
- В Україні відбувся другий саміт Кримської платформи, на якому виступив президент Польщі Анджей Дуда. Він розпочав свою промову зі слів, що "Крим – це Україна" та висловив сподівання, що вже цього року відвідає вільний півострів разом із президентом Зеленським.
- Від початку повномасштабної війни Україна отримала від Польщі допомогу на понад 10 мільярдів злотих (2,1 мільярда євро). Найбільшу частку у цій сумі складає вартість переданої зброї – близько 7 мільярдів злотих.
- У Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що українські захисники успішно ліквідують російських загарбників за допомогою польських САУ "Краб". Збройні Сили нищать склади з боєприпасами та пальним окупантів, логістичні центри, опорні пункти, техніку та живу силу.