Об этом 24 каналу рассказал польский ученый и общественный деятель Ришард Купидура. По его словам, поддержка польского народа носит очень глубокий характер.

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Поляки не отступят от поддержки Украины

Купидура отметил, что поддержка Польши устойчива. Польские СМИ много говорят об Украине, но их поддержка не зависит от каких-либо информационных волн.

Это наш общий интерес, потому что поляки очень хорошо на генетическом уровне осознают, что после Украины, в случае проигрыша – они следующие,

– заметил польский ученый.

По его мнению, помощь поляков Украине в войне с россией – не только солидарность. Здесь также есть польский интерес, и это очень глубоко ощущается.

"Доверие между нашими народами достигло наивысшего уровня за всю нашу историю и это действительно нужно ценить. Это огромный потенциал для нашего общего будущего ", — подчеркнул польский общественный деятель.

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Как Польша поддерживает Украину: коротко