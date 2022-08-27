Про це 24 каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. За його словами, ідея створити військову місію максимально гнучка. Вона може виглядати по-різному в залежності від того, яке у Штатів бачення цього процесу.

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Краєв наголошує, що попередні такі місії США в Афганістані, Іраку або ж раніше були дуже різноманітними. Спершу все зазвичай починається з утворення певного штабу експертів, радників, спостерігачів за постачаннями, логістів, інформаційних спеціалістів, які відстежують передачу допомоги від Сполучених Штатів та оптимізують процес.

Все може розширитися до створення певної коаліції радників та ресурсних інформаційних центрів, які працюватимуть разом з американцями. Якщо все буде розміщено в Україні, то для захисту штабів та інфраструктурних вузлів можуть навіть перекинути певні американські військові підрозділи. Варіантів багато.

Місія мала б запрацювати з початком лендлізу (ймовірно, осінь 2022 року – 24 канал). Кожне наступне розширення або посилення місії фактично буде випадом проти росії або реакцією на загострення з боку росії. Мій прогноз – кожне загострення росія буде змушена проковтнути. Бо сил зреагувати на присутність американської місії в росіян просто немає, – зазначив Краєв.

Американці впевнені в силах ЗСУ

Створення повноцінної військової місії може свідчити, що війна може затягнутися задовго. Однак американці не втягувалися б у такі процеси, якби не були впевнені, що ЗСУ здатні перемогти російських окупантів.

"Можливо, американці бачать, що війна затягнеться. Але з іншого боку, американці настільки впевнені в ЗСУ, що готові піддавати ризику власних спеціалістів, розмістити постійну місію та збільшувати постачання", – зазначив Краєв.

Така місія продемонструє скептикам повноцінного членства України в НАТО, що Київ здатен не тільки витримати російську агресію, але й організувати безпеку для країн членів Альянсу. Це – вагомий аргумент, що ми маємо бути повноцінною частиною НАТО.

Краєв про військову місію США – якою вона може бути: дивіться відео

Додамо, як зазначали у виданні The Wall Street Journal, оголошення такої місії означає, що США націлені на довгострокову підтримку України у війні проти росії. Командувати процесом буде один з американських генералів.